Границы для россиян не спешит открывать Евросоюз. Какие страны попали в "черный список"?

Россия начала открывать границы с 1 августа. Выезд и въезд разрешен в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию и Абхазию.

Россия снова не попала в список стран для открытия границ с Евросоюзом

Совет ЕС обновил список стран, из которых разрешен въезд в Евросоюз во время пандемии коронавируса. Россия в него не попала.

Сейчас в перечне десять стран: Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай. По сравнению с предыдущим списком, из перечня убрали Марокко.

Также Евросоюз готов открыть границы с Китаем, если те откроют их в ответ. Ограничения не распространяются на Андорру, Монако, Сан-Марино и Ватикан, которые находятся в границах Евросоюза, но не являются его членами.

Источник ТАСС в делегации одной из стран в Совете ЕС сообщал, что Евросоюз не откроет границы с Россией раньше середины августа.

Россия начала открывать границы с 1 августа. Выезд и въезд разрешен в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию и Абхазию.