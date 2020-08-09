Дачники чистят берег Обского моря после работы в СНТ "Волна" и "Металлист"

Есть скептики: настанет другая весна и море нанесёт новые брёвна. Ну так и что ж, нанесёт - уберём снова. А коллективный труд - сплачивает людей и, даже, украшает жизнь.

В рубрику "Сообщи свою новость" написала Валентина:

-Поработать на свежем воздухе, да ещё на берегу моря и при хорошей погоде, - это сущее удовольствие. Возможно, для кого-то это вовсе не так. Но для дачников садовых обществ \"Металлист\" и \"Волна\" стало практически нормой в каждую субботу приходить на берег с целью внести свою лепту в благое дело. Теперь люди уже не собираются одновременно и помногу. Те, кто более или менее управились с дачными делами, приходят на берег со своим рабочим инвентарём и принимаются за то, считают нужным.

А на сегодняшнем субботнике с удовольствием трудился малыш, у которого были замечательные экскаватор и грузовичок-самосвал. Приходящие на берег в течение недели люди, также не остаются равнодушными к состоянию берега. Стараются собрать в кучи деревяшки, наносимые прибоем с моря или выносимые течением из родникового пруда.

На берегу, на котором ранее творился хаос и невозможно было подобраться к воде, теперь даже появился пятачок, на котором малыши с удовольствием играют в песочке (хоть он и с щебёнкой наполовину). Есть, конечно, среди дачников и те, кто скептически смотрят на трудовой порыв энтузиастов. И, конечно же, они по-своему правы: настанет другая весна и море нанесёт новые брёвна. Ну так и что ж, нанесёт - уберём снова. Кстати, как говорится, труд облагораживает человека. А коллективный труд - сплачивает людей и, даже, украшает жизнь. Делает её здоровее и интереснее. Всё в своих руках, так пусть наша жизнь будет хоть чуточку лучше.