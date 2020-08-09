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Сняли со счетов и карт 30 млн рублей за 2 недели мошенники у жителей Новосибирской области

17:47 09.08.2020 Фото: pixabay.com
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Что делать, если вам позвонили из банка и интересуются вашей платежной картой? Разумнее всего прекратить разговор. И не сообщайте пин-код никому.

Сняли со счетов и карт 30 млн рублей за 2 недели мошенники у жителей Новосибирской области
Активизировались IТ-мошенники в Новосибирской области

В Новосибирской области отмечается рост преступлений в сфере IT-технологий. Несмотря на меры профилактики, принимаемые правоохранительными органами, жители Новосибирской области продолжают доверять мошенникам.

За минувшие две недели на территории Новосибирска и Новосибирской области зарегистрировано более 300 преступлений, совершенных путём хищения денежных средств с банковских счетов граждан, из которых: краж с банковского счета - 215 преступлений и 108 преступлений, совершенных посредством посещения различных интернет-сайтов по продаже товаров, путём телефонных звонков гражданам под видом сотрудника финансового учреждения, либо оказания каких-либо услуг.

Общая сумма ущерба, причиненного гражданам за указанный период составила свыше 30 миллионов рублей, сообщили 9 августа в управлении МВД по Новосибирской области.

Напоминаем, что в случае поступления звонка на номер телефона гражданина, когда звонивший представляется сотрудником службы безопасности кредитной организации, при этом сообщает какие-либо данные по карте клиента и сообщает о попытках несанкционированного списания денежных средств, при этом просит сообщить ему конфиденциальную информацию либо одноразовый пароль, то это должно насторожить гражданина. Все действия с банковскими картами производятся только при личном обращении гражданина с паспортом в отделение финансового учреждения.

Что делать, если вам позвонили из банка и интересуются вашей платежной картой?

Разумнее всего прекратить разговор и перезвонить в банк по официальному номеру контактного центра банка (номер телефона службы поддержки клиента указывается на оборотной стороне карты).

Что касается покупок и продаж в интернете. Также как и во всех случаях главным признаком того, что связавшийся с вами человек -мошенник, это требование конфиденциальной информации для проведения платежа: пин-кода, пароля из смс, трёхзначного кода, указанного на обратной стороне карты.

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