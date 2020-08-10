Шизофреничкой назвал обвинявшую в изнасиловании дочери артиста Барщевский

Он заявил, что женщина два года назад подавала заявление в прокуратуру, но ей отказали в возбуждении уголовного дела "за отсутствием самого факта".

Ранее женщина обвинила заслуженного юриста России в изнасиловании, которое якобы произошло в 2011 году

Михаил Барщевский прокомментировал телеканалу "360" обвинения в изнасиловании, опубликованные Еленой Радаевой в Facebook.

Он заявил, что женщина два года назад подавала заявление в прокуратуру, но ей отказали в возбуждении уголовного дела "за отсутствием самого факта".

"Во-первых, Елена Радаева — это псевдоним. Во-вторых, она имеет диагноз "шизофрения", "бред навязчивых идей". Это официальный диагноз", — отметил Барщевский.

Ранее женщина обвинила заслуженного юриста России в изнасиловании, которое якобы произошло в 2011 году. В качестве подтверждения своих слов она опубликовала фото переписки, в которой, по ее словам, дочь Барщевского подтверждает факт изнасилования. Также она заявила, что готова пройти детектор лжи.

Источник: РИА Новости