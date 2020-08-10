За "особо важную" работу доплатят медикам в России

Кроме того, правительство одобрило выделение средств на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь гражданам с коронавирусом, а также лицам из групп риска заражения COVID-19.

Правительство выделило средства на "коронавирусные" выплаты медработникам

Правительство РФ одобрило выделение средств на выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медпомощи гражданам с коронавирусом, сообщается на сайте кабмина.

- Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу, - говорится в сообщении.

Проект обеспечит материальное стимулирование медиков, оказывающих медпомощь гражданам с COVID-19, в установленных размерах в соответствии с занимаемой должностью. Также принятие проекта повысит качество медпомощи и снизит риски распространения коронавируса.



Кроме того, правительство одобрило выделение средств на выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку медработникам, оказывающим медпомощь гражданам с коронавирусом, а также лицам из групп риска заражения COVID-19.