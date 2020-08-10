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Вылетел на встречку и убил 4 человек на трассе Р-255 водитель Honda. Еще 3 пострадали в жутком ДТП

12:20 10.08.2020 Фото: pixabay.com
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В результате аварии оба водителя легковых автомобилей и два пассажира скончались на месте происшествия. Также в автомобиле Toyota пострадали 30-летняя женщина-пассажир и двое несовершеннолетних 12 и 14 лет.

Вылетел на встречку и убил 4 человек на трассе Р 255 водитель Honda. Еще 3 пострадали в жутком ДТП
Расследование уголовного дела поставлено на особый контроль начальником ГУ МВД России по краю генерал-лейтенантом полиции Александром Речицким

Следователями полиции возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия в Канском районе, где 4 человека погибли, еще трое получили тяжелые травмы в результате столкновения двух легковых машин на участке федеральной трассы Р-255 в Канском районе Красноярского края, сообщает краевой главк МВД.

"По предварительным данным, днём на 1029-м километре автодороги Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля Honda выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Toyota. В результате ДТП оба водителя легковых автомобилей и два пассажира скончались на месте происшествия. Также в автомобиле Toyota пострадали 30-летняя женщина-пассажир и двое несовершеннолетних 12 и 14 лет", - говорится в сообщении.

Сразу после получения сообщения о крупном дорожно-транспортном происшествии на место аварии выехала следственно-оперативная группа полиции МО МВД России «Канский». Следователи и эксперты изучили и зафиксировали обстановку на месте трагедии, были взяты биологические образцы водителей для установления возможного состояния опьянения. Все транспортные средства, причастные к аварии, по решению следователей были изъяты в качестве вещественных доказательств и помещены на специализированную стоянку. Изучив обстоятельства, следователь принял решение о возбуждении уголовного дела п ч.5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской федерации «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц».

В настоящее время в рамках расследования назначен целый ряд автотехнических, биологических, трасологических и других экспертиз, результаты которых дадут правоохранительным органам наиболее полную картину случившегося.
Расследование уголовного дела поставлено на особый контроль начальником ГУ МВД России по краю генерал-лейтенантом полиции Александром Речицким. В ближайшее время в Канский район будет направлена следственная группа для контроля и оказания методической и практической помощи при расследовании, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.

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