Купил в Сети раздолбанный в ДТП байк за $4 300 житель Бердска

Мотоцикл имел существенные недостатки

Выиграл в бердском суде иск о защите прав потребителей к ООО «Ориентал Гейт» на общую сумму более 740 тыс. рублей житель Бердска Лемешев. Как сообщает пресс-служба суда, 10 июня 2019 года бердчанин купил мотоцикл за 4 300 долларов США. Но мотоцикл оказался разукомплектован. Кроме того, оказалось, что автотранспорт не поставлен на учет и не эксплуатируется.

Перед покупкой на сайте ответчика покупатель посмотрел на фотографию товара, описание марки, модель и мощность мотоцикла. Продавец заверил бердчанина - байк можно эксплуатировать.

После того, как стороны договорились о цене, вся информация о транспорте исчезла с сайта. В то же время ООО «Ориентал Гейт» выставил покупателю счет на 4 300 долларов США. Бердчанин в Банке «Открытие» снял 286 618 руб., конвертировал их в доллары, отправив на счет продавца.

Получив 10 июня 2019 года груз в транспортной компании, Лемешев обнаружил, что покупка повреждена и разукомплектована. У мотоцикла имелись повреждения диска переднего колеса, шины переднего колеса, брызговика переднего колеса, диска заднего колеса, днища мотоцикла и корпуса двигателя. Кроме того, мотоцикл бы недоукомплектован АКБ и крышкой подлокотника пассажира.

Согласно заключению специалиста, мотоцикл имел существенные недостатки, на устранение которых требуется более 300 тыс. рублей.

Как удалось установить в суде, ответчик занимается ввозом транспортных средств и последующей их продажей. Покупатель потребовал от продавца возместить расходы на устранение повреждений мотоцикла в размере 300 106 руб. и оплату экспертиз в размере 15 000 руб. Но продавец пояснил, что вопрос будет решаться только через суд.

Доставка мотоцикла осуществлялась в обрешетке транспортной компанией, вагонами «Почта России». Покупатель присутствовал при получении товара. Мотоцикл был в обрешетке и обмотан скотчем. Повреждения не могли быть получены при транспортировке. Как полагает покупатель, мотоцикл, видимо, участвовал в аварии, о чем бердчанина не уведомили перед покупкой.

В суде Лемешев потребовал взыскать с ООО «Ориентал Гейт» расходы на устранение повреждений мотоцикла в размере 300 106 руб.; неустойку в размере 300 106 руб.; расходы по оценке в размере 15 000 руб.; денежную компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб.; штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке.

Представитель ответчика ООО «Ориентал Гейт» в судебное заседание не явился.

Суд решил частично удовлетворить иск жителя Бердска и взыскать с ООО «Ориентал Гейт» расходы на устранение повреждений мотоцикла в размере 300 106 руб., неустойку в размере 175 689 руб. 40 коп., расходы по оценке – 15 000 руб., денежную компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб., штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в размере 242 897 руб. 70 коп. - всего 743 693 рублей. В остальной части требований истцу отказать.

А также ввзыскать с ООО «Ориентал Гейт» государственную пошлину в доход бюджета в размере 8257 руб. 95 коп. Но пока что решение суда не вступило в законную силу.