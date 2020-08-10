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Засекретил 3 тома уголовного дела Голунова СК

16:59 10.08.2020 Фото: pixabay.com
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Адвокат, представляющий интересы журналиста, отметил, что Иван Голунов дал подписку о неразглашении.

Засекретил 3 тома уголовного дела Голунова СК
Полицейские обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков

Следствие засекретило три тома уголовного дела в отношении бывших полицейских, обвиняемых в незаконном задержании журналиста Ивана Голнунова. Об этом ТАСС рассказал адвокат, представляющий интересы журналиста, Сергей Бадамшин.

"Три тома уголовного дела в отношении полицейских содержат гостайну. В связи с этим мы с Иваном дали подписку о неразглашении", - сказал Бадамшин.

Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Пучков.

19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу. Басманный суд 30 января 2020 года арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Позднее Коновалов по ходатайству следствия был переведен под домашний арест.

Источник: ТАСС

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