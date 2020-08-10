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"Майданутых хватает": Лукашенко уличил россиян в протестных акциях в Минске

18:16 10.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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"Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину - оттуда ехали", высказался вновь избранный президент Белоруссии.

Майданутых хватает: Лукашенко уличил россиян в протестных акциях в Минске
Лукашенко заявил, что в акциях протеста в Минске пытались участвовать граждане России

Россияне наряду с гражданами Польши и Украины пытались принять участие в массовых акциях протеста, которые начались в Белоруссии после голосования на президентских выборах, заявил журналистам в понедельник белорусский президент Александр Лукашенко.

"Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину - оттуда ехали. Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих "майданутых", о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России [был] определенный приток людей", - сказал Лукашенко, чьи слова приводит агентство БелТА.

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