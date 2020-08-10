"Майданутых хватает": Лукашенко уличил россиян в протестных акциях в Минске

"Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину - оттуда ехали", высказался вновь избранный президент Белоруссии.

Лукашенко заявил, что в акциях протеста в Минске пытались участвовать граждане России

Россияне наряду с гражданами Польши и Украины пытались принять участие в массовых акциях протеста, которые начались в Белоруссии после голосования на президентских выборах, заявил журналистам в понедельник белорусский президент Александр Лукашенко.

"Я про Польшу не говорю. Там уже все осели и тоже начинают дергать за ниточки. Я не говорю про Украину - оттуда ехали. Это, уверен, не государственная политика, но там хватает этих "майданутых", о которых я говорил. В том числе, к сожалению, из России [был] определенный приток людей", - сказал Лукашенко, чьи слова приводит агентство БелТА.