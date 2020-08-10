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Мощный взрыв газовой АЗС попал на видео и сотряс Волгоград. 12 обожженных

18:43 10.08.2020 Фото: v1.ru
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Масштаб разрушений впечатляет. По предварительной версии, причиной взрыва стал электрический разряд. СК возбудил уголовное дело.

Мощный взрыв газовой АЗС попал на видео и сотряс Волгоград. 12 обожженных
В Волгограде взорвалась заправка: пострадали пожарные, пешеходы и водители — 12 человек

В Волгограде на проспекте Ленина 10 августа взорвалась газовая заправка. По свидетельству очевидцев, инцидент произошел в районе улицы Загорской, а взрыв был такой силы, что во многих домах затряслись стекла.

Среди пострадавших есть пешеходы, водители и пассажиры машин, передает v1.ru.

Специалисты назвали предварительную причину пожара и взрыва на газовой заправке  — разряд электричества. Известно, что в момент слива топлива из цистерны в подземный резервуар никто не курил, цистерна была заземлена, а пожар произошел во время включения насоса. Перекачкой топлива занимались мастер АЗС и водитель грузовика.

Появилось видео последствий взрыва на заправке. Масштаб разрушений впечатляет.

СУ СКР по Волгоградской области начало проверку по факту взрыва и пожара на газовой автозаправочной станции.

Безопасность на месте ЧП в Тракторозаводском районе обеспечивают 55 сотрудников полиции и 12 единиц техники.

— В задачи полиции входит обеспечение дорожной безопасности, оцепление территории с целью недопущения посторонних граждан, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Движение по основной магистрали перекрыто в районе улиц Тракторостроителей — Тарифная. Организован объезд.

Стало известно количество пострадавших в результате взрыва на газовой заправке. Всего в результате взрыва и пожара пострадали 12 человек.

Проспект Ленина в районе взорвавшейся АЗС до сих пор остается перекрытым.

В результате пожара и взрыва на газовой заправке пострадали четверо пожарных. Об этом заявил начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Николай Любавин. По его словам, взрыв произошел в момент боевого развертывания первых отделений. Три человека получили легкие травмы, еще один — в состоянии средней тяжести. Все они доставлены в больницу.

По словам сотрудников компании «Газэнергосеть — Поволжье», персонал заправки жив — в момент начала возгорания они вызвали пожарных, а сами успели убежать на безопасное расстояние. Официального подтверждения этому пока нет.

Высота огненного столба, поднявшегося в момент взрыва над проспектом Ленина, превышала высоту девятиэтажного дома. Волгоградцы сообщают, что их в близлежащих домах обдало сильным жаром. Девушка за кадром в шоке кричит, что ее обжигает жаром. По словам очевидцев, на месте находились пожарные.

— Кошмар! Меня обжигает огнем. Там машины! Там пожарные погибли, по-моему! — кричит волгоградка.

Прокуратура Волгоградской области начала проверку по факту взрыва на газовой заправке в Тракторозаводском районе. На место выехал прокурор Тракторозаводского района Алексей Радченко. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области объявила о локализации пожара на газозаправочной станции. На месте работают 19 единиц техники и 63 человека.

— В целях безопасности пожарные подразделения работают на бронещите и с применением мобильной роботизированной установки пожаротушения, — уточнили в ведомстве. — Остальной личный состав находится на безопасном расстоянии.

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