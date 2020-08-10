Разыскать некачественно сделавших ремонт дороги в Бердске "персонажей" из Кузбасса приказал губернатор Травников

Судебные приставы не нашли фирму на месте ее фактической регистрации. Глава регионе призвал разыскать дорожников и довести вопрос до конца.

Андрей Травников призвал разыскать недобросовестных дорожников

Фирма-однодневка из Кемеровской области недобросовестно отремонтировала дорогу в Бердске. Судебные приставы не нашли фирму на месте ее фактической регистрации. Губернатор Андрей Травников на оперативном совещании 10 августа в правительстве региона призвал разыскать этих «персонажей» и довести вопрос до конца.

Сергей Ставицкий, замминистра транспорта и дорожного хозяйства новосибирского региона, заявил, что не все подрядчики хорошо исполнили свои гарантийные обязательства при ремонте дорог.

Было проверено 977 объектов дорожной сети местного назначения. Более 17% из них (169 объектов) имели нарушения. Большая часть этих замечаний была устранена подрядчиками в рамках гарантийных обязательств, но недочеты на шести объектах до сих пор не устранены. Некоторых таких дорожников не удалось привлечь к ответственности даже с помощью суда.

Ставицкий заявил, что судебными приставами было прекращено исполнительное производство по той причине, что не представляется возможным обнаружить ответчика – ООО ПК «Стройтехснаб». Организация не была ликвидирована, но ее не существует физически.

Губернатор Андрей Травников таким ответом остался не удовлетворен. В розыске находят физических лиц, тогда почему нельзя найти юридическое лицо?

Ставицкий уточнил, что фирму зарегистрировали на территории Кузбасса, туда отправлялись судебные приставы, однако организацию там не обнаружили. В связи с этим они отказались от дальнейшего делопроизводства.

Губернатор заявил, что, возможно, удастся договориться с судебными приставами и соседями из Кузбасса, которым приходится решать похожие проблемы, а также подключить к решению вопроса налоговую службу. Имеются другие органы власти, которые с радостью займутся этими «персонажами». Он заключил, что этот вопрос надо решить и показательно довести до конца.

«Будем отслеживать статистику по внесению подрядчиков, которые уклоняются от исполнения гарантийных обязательств в реестр недобросовестных. Просьба эту работу также активизировать, не отдавать все на откуп и ответственность только муниципалитетов, координировать с уровня министерства. Регулярно информировать, какие подрядчики попали в список недобросовестных», – поставил задачу министерству транспорта и дорожного хозяйства Губернатор Андрей Травников.

Минтранс НСО на постоянной основе проводит работу с муниципальными и государственными заказчиками по вопросам соблюдения нормативных требований при выполнении дорожно-строительных работ, в том числе силами независимого контроля, а также за устранением гарантийных замечаний.

В Новосибирской области в настоящее время на гарантии находятся 1298 объектов, из них 209 объектов приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 2017-2018 года и национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2019 года, 977 объектов на местной сети в муниципальных районах и городских округах, а также 112 объектов на региональных и межмуниципальных автодорогах Новосибирской области.

По результатам обследования, проведенного в 2020 году на 209 объектах БКД и БКАД недостатки выявлены на 95 объектах, составлены акты, подрядным организациям выданы предписания для их устранения в определенные сроки. С начала 2020 года устранены замечания на 82 объектах. В целях выявления гарантийных обязательств на дорожной сети местного значения были проверены 977 объектов, из которых на 169 объектах были выявлены недостатки. В настоящее время выявленные дефекты устранены на 141 муниципальном объекте.