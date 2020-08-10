Уничтожила хвойное дерево автоледи на Toyota Camry в Бердске
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Уничтожила хвойное дерево автоледи на Toyota Camry в Бердске

7:46:478/10/2020
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ДТП произошло около 16 часов сегодня, 10 августа, на повороте улицы Морской в районе клиники «Ортос» и обошлось без пострадавших.

Как объяснила сайту «Свидетель» женщина, сидевшая за рулём иномарки, она ехала со стороны БДО и не вписалась в поворот из-за того, что у её авто на повороте лопнуло переднее колесо.

— Меня закрутило на дороге и вынесло на обочину в дерево, — объяснила произошедшее 42-летняя водитель Toyota Camry.

К счастью, в результате неожиданной встречи с зелёным насаждением сама автолюбитель с солидным 24-летним водительским стажем не пострадала. Чего не скажешь о вечнозелёной красавице, срезанной иномаркой под корень.

Источник: svidetel24.info

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