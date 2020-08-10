Уничтожила хвойное дерево автоледи на Toyota Camry в Бердске

ДТП произошло около 16 часов сегодня, 10 августа, на повороте улицы Морской в районе клиники «Ортос» и обошлось без пострадавших. Как объяснила сайту «Свидетель» женщина, сидевшая за рулём иномарки, она ехала со стороны БДО и не вписалась в поворот из-за того, что у её авто на повороте лопнуло переднее колесо. — Меня закрутило на дороге и вынесло на обочину в дерево, — объяснила произошедшее 42-летняя водитель Toyota Camry. К счастью, в результате неожиданной встречи с зелёным насаждением сама автолюбитель с солидным 24-летним водительским стажем не пострадала. Чего не скажешь о вечнозелёной красавице, срезанной иномаркой под корень.
ДТП произошло около 16 часов сегодня, 10 августа, на повороте улицы Морской в районе клиники «Ортос» и обошлось без пострадавших.
Как объяснила сайту «Свидетель» женщина, сидевшая за рулём иномарки, она ехала со стороны БДО и не вписалась в поворот из-за того, что у её авто на повороте лопнуло переднее колесо.
— Меня закрутило на дороге и вынесло на обочину в дерево, — объяснила произошедшее 42-летняя водитель Toyota Camry.
К счастью, в результате неожиданной встречи с зелёным насаждением сама автолюбитель с солидным 24-летним водительским стажем не пострадала. Чего не скажешь о вечнозелёной красавице, срезанной иномаркой под корень.