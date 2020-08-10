Розыск: пропала без вести 12-летняя Софья Попова в Новосибирске

В воскресенье 9 августа она ушла на прогулку в Кировском районе и с тех пор ее не видели. Девочка носит очки. Ее телефон недоступен. Отряд "Лиза Алерт" объявил сбор.

В Новосибирске на прогулке пропала 12-летняя девочка

В Новосибирске начался розыск 12-летней Софьи Поповой. В воскресенье 9 августа она ушла на прогулку в Кировском районе и с тех пор ее не видели. О старте поиска объявил поисковый отряд «Лиза Алерт».

Известно, что девочка гуляла с подружкой. Около 16:30 ей позвонили из дома и приказали возвращаться. Подружка пришла домой, а Софья - нет. Ее телефон не в сети с момента расставания с подружкой.

Ранее девочка не пропадала, склонности к бродяжничеству не имеет. Рост Софьи Поповой около 160 сантиметров, глаза карие, волосы светло-русые. Она была одета в белую футболку с голубым рисунком, чёрные шорты с мелким принтом, салатовые сланцы, маску с рисунком аниме.

Софья носит очки, с собой у нее был рюкзак. Всех, кому что-либо известно о местонахождении девочки, просят сообщать по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.