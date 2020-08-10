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Детское порно и пропаганду суицида в интернете отслеживают 800 сотрудников Роскомнадзора

20:29 10.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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Удалено уже 1,5 млн материалов. На первом месте из 531 тыс. нарушений – 208 тыс. – это материалы экстремистских и террористических организаций, доложил глава ведомства Путину.

Детское порно и пропаганду суицида в интернете отслеживают 800 сотрудников Роскомнадзора
Встреча Владимира Путина с главой Роскомнадзора Андреем Липовым

Президент 10 августа провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Андреем Липовым. Обсуждалась деятельность ведомства по защите персональных данных, выявлению противоправного контента, вопросы развития сетей связи.

А.Липов: Я хотел рассказать вообще о противоправной информации. Начиная с 2012 года, когда впервые было принято наше законодательство по удалению запрещённого контента из сети Интернет, у нас на сегодняшний день уже удалено более 1,5 миллиона материалов.

В.Путин: Это в основном какие материалы?

А.Липов: Возьмём прошлый год: рост большой. За прошлый год, только за 2019-й, 531 тысяча таких материалов, и в первую очередь это, конечно же, то, что было в 2012 году принято, – это пропаганда суицида, это детская порнография (увы, её много) и это информация о распространении и пропаганде наркотиков. Но на первом месте из 531 тысячи – 208 тысяч – это материалы экстремистских и террористических организаций. Очень серьёзный отрыв, и это основной вызов на сегодняшний день, на мой взгляд, с точки зрения работы по запрещённому контенту в сети Интернет.

В Роскомнадзоре, в общем, вся эта опасность отлавливается. Почти 800 человек у нас работают в круглосуточной службе во всех субъектах Российской Федерации, во всех часовых поясах. На радарах постоянно 9,5 тысячи традиционных СМИ, примерно 500 теле-, радиоканалов и все самые популярные социальные сети наших граждан.

Понятно, что основная проблема у нас, конечно же, в интернете, потому что медиапотребление сместилось в интернет, здесь основные вызовы. Потому что традиционные СМИ, их очень много в общем количестве, по-моему, порядка 66 тысяч, но оно немножечко снижается: за прошлый год снижение, по-моему, 9 процентов было, – но при этом рост интернет-трафика колоссальный, что характеризует на самом деле то, где люди в основном получают информацию. У нас в мобильных сетях 50 процентов рост за прошлый год трафика, это достаточно много, и 20 процентов – в фиксированных сетях связи. В абсолютных значениях в фиксированных сетях – в три раза больше, чем в мобильных, но рост характерный с учётом того, что люди всё больше и больше проводят в интернете времени именно с помощью мобильных телефонов.

Как раз основной вызов – это смещение потребления контента в сеть Интернет. Жалоб по негативному контенту, который граждане встречают в сети Интернет, тоже плюс 20 процентов, но это 557 тысяч, то есть на порядок больше, это очень много. То есть люди сами видят плохой контент и сами жалуются, и мы его тоже отрабатываем этой группой мониторинга.

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