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В отставку уходит в полном составе правительство Ливана после протестов

22:26 10.08.2020 Фото: lbcgroup.tv
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Это будет означать, что ливанские власти выполнят одно из требований жителей Бейрута, которые с пятницы выходили на митинги, переросшие в массовые столкновения.

В отставку уходит в полном составе правительство Ливана после протестов
Поводом для массовых протестов в Бейруте стал взрыв в порту, народ обвинил правительство в халатности

Правительство Ливана подало в отставку, заявил министр здравоохранения республики Хамед Хасан в эфире телеканала LBC.

После завершения заседания СМИ сообщили об уходе с поста главы Минобороны страны Зейны Акр. Кроме того, ранее с аналогичными заявлениями уже выступили несколько членов правительства.

Однако эта информация еще не означает официальной отставки кабмина. Ожидается, что сегодня вечером по данному вопросу выскажется премьер-министр.

Уход правительства в отставку в полном составе будет означать, что ливанские власти выполнят одно из требований жителей Бейрута, которые с пятницы выходили на митинги, переросшие в массовые столкновения. Демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами, в ответ в них кидали гранаты со слезоточивым газом.

Среди прочего митингующие выступали за роспуск парламента и проведение реформ.
В пятницу они захватили здания четырех министерств, но армии удалось вытеснить их из правительственных комплексов. В результате беспорядков, как сообщили в МВД, погиб сотрудник сил безопасности, пострадали более 700 человек.

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