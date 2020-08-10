Пощадить и не выселять должников из квартир до конца 2020 года просит Центробанк

Такая рекомендация дана банкам и микрофинансовым организациям на фоне пандемии коронавируса.

ЦБ порекомендовал банкам и МФО приостановить выселение должников до конца года

ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) на фоне пандемии приостановить процедуры выселения должников до конца года, говорится в сообщении регулятора.

"Кредитным организациям и микрофинансовым институтам до 31 декабря 2020 года продолжать реструктурировать кредиты (займы) граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов и (или) заболевших коронавирусной инфекцией, в рамках собственных программ, не назначать до 31 декабря 2020 года пени и штрафы по реструктурированным кредитам (займам)", - отмечается в сообщении.

Помимо этого банкам и некредитным финансовым организациям рекомендовано продолжить до конца 2020 года обслуживание клиентов по удостоверяющим личность документам, чей срок истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года.