Возведут белую башню на стенах старого вокзала Бердска в рамках масштабной реконструкции. Смогли сохранить только кирпичную кладку

На оперативном штабе города выступил начальник управления градостроительства Бердска Дмитрий Есиков. Он рассказал, что на вокзале заканчивается возведение основных конструкций. Возводится башня.
- Возведены основные металлоконструкции нового здания. Осталось возведение конструкции башни, - рассказал Есиков 10 августа.
Почему не исполнено обещание сохранить прежний облик вокзала, также рассказал Дмитрий Есиков. Он отметил, что крышу не удалось сохранить - она вся прогнила.
- Полностью сохраняются кирпичные стены, их укрепят. Кровля вся прогнила, сделали оценку и было решено, что сохранить ее невозможно, - отметил Есиков.
Напомним, исторический облик старого здания стремились сохранить и воссоздать. Если и будут ставить пластиковые окна и двери, то их цвет будет приближен к общему цвету здания. Облицовочный кирпич, снятый со стен, сейчас моют и чистят. Затем покроют специальным составом и лаками, чтобы сохранился, еще, как минимум, лет на 100. Кровля будет абсолютно новая.
В рамках реконструкции вокзала железнодорожники обещают выполнить работы по благоустройству и примыканию к федеральной дороге Р-256 «Чуйский тракт» в пределах полосы отвода ОАО «РЖД». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», город надеется, что привокзальная площадь может стать перехватывающей парковкой для тех пассажиров, которые пересядут с автомобилей на электрички. А расширение федеральной трассы в районе вокзала позволит увеличить пропускную способность дороги и ликвидировать пробки. Но это произойдет, судя по ответу железнодорожников, без их участия.
Старый бердский вокзал включен в реестр муниципальных памятников истории и культуры. 23 октября 2019 года комиссия объезжала все памятники с целью обследовать их состояние. Общественники не стали добиваться присуждения станционному зданию статуса памятника областного значения, потому что в этом случае не разрешили бы строить новый вокзал поблизости. Вокзальный комплекс в Бердске должен появиться в 2022 году. Его стоимость оценивается примерно в 500 млн рублей.
"Почему не исполнено обещание сохранить прежний облик вокзала, рассказал начальник управления градостроительства Бердска Дмитрий Есиков. Кровля вся прогнила."
Какое небо голубое? При чём здесь прогнила? Раз это исторический памятник, значит можно при реконструкции точную копию воссаздать из новых материалов того, что сгнило! Верно? Или плевать на Бердчан! Дарёному коню зубы не проверяют, на качество товара?
Масаракш.