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Возведут белую башню на стенах старого вокзала Бердска в рамках масштабной реконструкции. Смогли сохранить только кирпичную кладку

08:23 11.08.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Почему не исполнено обещание сохранить прежний облик вокзала, рассказал начальник управления градостроительства Бердска Дмитрий Есиков. Кровля вся прогнила.

Возведут белую башню на стенах старого вокзала Бердска в рамках масштабной реконструкции. Смогли сохранить только кирпичную кладку
Белая башня появится на вокзале Бердска после реконструкции

На оперативном штабе города выступил начальник управления градостроительства Бердска Дмитрий Есиков. Он рассказал, что на вокзале заканчивается возведение основных конструкций. Возводится башня.

- Возведены основные металлоконструкции нового здания. Осталось возведение конструкции башни, - рассказал Есиков 10 августа.

Почему не исполнено обещание сохранить прежний облик вокзала, также рассказал Дмитрий Есиков. Он отметил, что крышу не удалось сохранить - она вся прогнила.

- Полностью сохраняются кирпичные стены, их укрепят. Кровля вся прогнила, сделали оценку и было решено, что сохранить ее невозможно, - отметил Есиков.

Напомним, исторический облик старого здания стремились сохранить и воссоздать. Если и будут ставить пластиковые окна и двери, то их цвет будет приближен к общему цвету здания. Облицовочный кирпич, снятый со стен, сейчас моют и чистят. Затем покроют специальным составом и лаками, чтобы сохранился, еще, как минимум, лет на 100. Кровля будет абсолютно новая.

В рамках реконструкции вокзала железнодорожники обещают выполнить работы по благоустройству и примыканию к федеральной дороге Р-256 «Чуйский тракт» в пределах полосы отвода ОАО «РЖД». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», город надеется, что привокзальная площадь может стать перехватывающей парковкой для тех пассажиров, которые пересядут с автомобилей на электрички. А расширение федеральной трассы в районе вокзала позволит увеличить пропускную способность дороги и ликвидировать пробки. Но это произойдет, судя по ответу железнодорожников, без их участия.

Старый бердский вокзал включен в реестр муниципальных памятников истории и культуры. 23 октября 2019 года комиссия объезжала все памятники с целью обследовать их состояние. Общественники не стали добиваться присуждения станционному зданию статуса памятника областного значения, потому что в этом случае не разрешили бы строить новый вокзал поблизости. Вокзальный комплекс в Бердске должен появиться в 2022 году. Его стоимость оценивается примерно в 500 млн рублей.

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От редакции

Ждете окончания реконструкции?

Аноним, 10 августа 2020 11:09
НВР:
"Почему не исполнено обещание сохранить прежний облик вокзала, рассказал начальник управления градостроительства Бердска Дмитрий Есиков. Кровля вся прогнила."

Какое небо голубое? При чём здесь прогнила? Раз это исторический памятник, значит можно при реконструкции точную копию воссаздать из новых материалов того, что сгнило! Верно? Или плевать на Бердчан! Дарёному коню зубы не проверяют, на качество товара?
Аноним, 11 августа 2020 09:37
Копию вокзала 1 к 40 под стекло в музее для ностальгирующих по Николаю 2, а для нормальных жителей постройте современное здание и двухуровневую развязку у вокзала.
Дорр, 10 августа 2020 15:55
Почему уже в 2022,та быстро???? Китайцы бы за месяц построили эту клоунаду
Аноним, 10 августа 2020 16:13
Мне не понятно, на паровозах не ездят, на лошадях не ездят, в речке не стираются, загорают в Турции, а вокзал им старый подавай с туалетом, как в 18 веке.
Масаракш.
Жители города, 10 августа 2020 18:24
Хотелось бы современное просторное удобное здание!Историю знать надо,для этого есть музеи ,книги,артифакты.Почему пользуются благами цивилизации любители старых зданий,живите в квартирах позапрошлого века!
Поросёнок Пётр, 11 августа 2020 00:36
Ну, в целом, смотря на картинку, здание вполне себе годное для нашей деревни, но, зачем сохранять фундамент и кучку кирпичей от старого вокзала, я так и не понял.
Аноним, 11 августа 2020 01:19
Зачем эта полукруглая крыша с которой будет снег падать на старую часть Вокзала?
Николай, 11 августа 2020 02:09
Архитектурные изыски для провинциального городишки в 120 тыс человек-расточительство. Я бы понял, если бы больше средств потратили на новые технологии электронной современной начинки развязки дорог и вокзала, а громоздить на малой территории похоже на то, как новые русские строят огромный коттедж на пяти сотках в районе остановки "старый Бердск ".
Аноним, 11 августа 2020 07:34
Сделали бы лучше так, чтобы на 2 первых пути никогда не ставили грузовые составы. Вот это реально нужная вещь.

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