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Мать вышла, а дверь заклинило: оказался запертым в квартире 7-летний ребенок на ул. Островского №172 Бердска

08:33 11.08.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Ребенок не смог самостоятельно открыться. И не смогла открыть дверь мать. Спасатели ее вскрывали, - рассказал начальник поисково-спасательного отряда Сергей Козин.

Мать вышла, а дверь заклинило: оказался запертым в квартире 7 летний ребенок на ул. Островского №172 Бердска
Ребенок оказался заперт в квартире в Бердске

Остался один в квартире и не смог ее открыть ребенок 7 лет на ул. Островского №172 в Бердске. Его мать вышла по делу не надолго, а замок заблокировало. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказал начальник поисково-спасательного отряда Сергей Козин. Чп произошло в вечером в 20.09 7 августа.

- Мать вышла ненадолго, а дверь заблокировалась. Ребенок не смог самостоятельно открыться. И не смогла открыть дверь мать. Спасатели ее деблокировали, - рассказал Сергей Валерьевич 10 августа.

Жизни ребенка ничего не угрожало, его передали матери.

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