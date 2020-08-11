Мать вышла, а дверь заклинило: оказался запертым в квартире 7-летний ребенок на ул. Островского №172 Бердска

Ребенок не смог самостоятельно открыться. И не смогла открыть дверь мать. Спасатели ее вскрывали, - рассказал начальник поисково-спасательного отряда Сергей Козин.

Ребенок оказался заперт в квартире в Бердске

Остался один в квартире и не смог ее открыть ребенок 7 лет на ул. Островского №172 в Бердске. Его мать вышла по делу не надолго, а замок заблокировало. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказал начальник поисково-спасательного отряда Сергей Козин. Чп произошло в вечером в 20.09 7 августа.

- Мать вышла ненадолго, а дверь заблокировалась. Ребенок не смог самостоятельно открыться. И не смогла открыть дверь мать. Спасатели ее деблокировали, - рассказал Сергей Валерьевич 10 августа.

Жизни ребенка ничего не угрожало, его передали матери.