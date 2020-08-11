Переучит на дальнобойщика, водителей маршрутки и автобуса 25 безработных центр занятости Бердска

Переквалифицируют 25 безработных в Бердске почти за миллион рублей

До 15 декабря должны переучить водителей в категории E, D и C. Таким образом центр занятости населения хочет обеспечить работу 25 безработным, которые уже имеют документы другой категории вождения. 3 августа были объявлены закупки на переучивание водителей.

10 шоферов, умеющих водить легковые автомобили, научатся водить грузовые авто с прицепом за 45 часов. 77 часов учебы понадобится, чтобы научиться водить микроавтобус или автобус без прицепа, если до этого человек водил грузовые автомобили - таковых обучат также 10 человек. Еще 5 человек переучат из категории C в категорию Е: те, кто раньше водил грузовой транспорт, смогут водить его с прицепом и работать дальнобойщиками: на это уйдет всего 18 часов учебы.

Заказ должен быть выполнен до 15 декабря, срок подачи заявок истекает 13 августа. Всего на такое количество часов учебы и переквалификацию 25 водителей ЦЗН Бердска потратит более 900 тыс. рублей: 363 333 рубля из категории С в категорию D, 183 333 рубля из С в Е и 360 000 тысяч из В в С.