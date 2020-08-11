Налог на имущество снизят для некоторых российских семей

Сейчас при расчете налога на имущество для всех граждан, согласно п. 3 ст. 403 НК РФ, действует так называемый налоговый вычет: кадастровая стоимость недвижимости уменьшается на цену 20 кв. м от ее общей площади.

Имущественный сбор для многодетных предложили снизить

В России предложили снизить налог на имущество для многодетных семей. С такой инициативой Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился в Минстрой и Минэкономразвития («Известия» ознакомились с документом). Идею поддержали в Госдуме и Общественной палате. Сегодня семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми предоставляется льгота — из налогооблагаемой базы вычитается кадастровая стоимость еще 5 кв. м квартиры и 7 кв. м частного дома, она умножается на количество детей. Этот показатель предлагается увеличить до 18 кв. м. Некоторым семьям мера позволит резко снизить сумму налога или вовсе обнулить его.

С 5 до 18

Сейчас при расчете налога на имущество для всех граждан, согласно п. 3 ст. 403 НК РФ, действует так называемый налоговый вычет: кадастровая стоимость недвижимости уменьшается на цену 20 кв. м от ее общей площади. Оценка жилья проводится не чаще одного раза в три года и не реже одного раза в пять лет. Этим занимаются специальные учреждения в субъектах, сказал партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе.

В большинстве случаев такая цена сопоставима с рыночной стоимостью объекта, указала управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. Но иногда кадастровая стоимость оказывается выше. В таких случаях этот показатель можно оспорить — в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости Росреестра или в судебном порядке, добавил Давид Капианидзе.

Также для некоторых категорий граждан действуют льготы по оплате налога. Например, с апреля 2019-го — для семей с тремя и более детьми, напомнила директор Института развития правового общества Дарья Гладыш. Налоговая база уменьшается на кадастровую стоимость 5 кв. м квартиры и 7 кв. м частного дома, умноженную на количество детей.

ОНФ предложил увеличить показатель до 18 кв. м. Его представители обратились в Минстрой и Минэкономразвития. В Минэке сообщили «Известиям», что этот вопрос находится в компетенции Минфина. В пресс-службе министерства финансов сказали, что пока инициатива организации на рассмотрение не поступала.

— Органам муниципальных образований предоставлено право устанавливать дополнительные налоговые льготы, в том числе увеличивать размеры налоговых вычетов для многодетных семей. Поэтому вопрос может быть решен органами местного самоуправления, — заявили «Известиям» в Минфине.

Инициатива ОНФ существенно снизит расходы многодетных семей, сказал независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук.

— Мера позволит поддержать многодетные семьи в рамках национальной цели народосбережения, здоровья и благополучия людей,— подчеркнул автор инициативы, директор координационного центра ОНФ по восстановлению экономики Илья Семин.

Выгодная льгота

Идею поддержали в Госдуме и Общественной палате РФ. Инициатива правильная и своевременная, поскольку поддержка многодетных семей — одна из приоритетных целей демографической политики государства, сказал «Известиям» депутат ГД Виктор Зубарев. Расширение метража на предоставление льгот позволит сэкономить не одну тысячу рублей, что особенно важно в сегодняшней кризисной ситуации, подчеркнул парламентарий.

— В условиях роста безработицы актуальна поддержка семей, уже имеющих три и более детей, а также формирование дополнительных стимулов для семей, которые находятся в стадии планирования третьего ребенка, — высказал мнение председатель Российского союза налогоплательщиков, первый зампредсед Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

На данный момент многие многодетные семьи живут в стесненных условиях — в квартирах площадью не более 45–65 кв. м. Для них, например, принятие инициативы по налоговому вычету 18 «квадратов» на каждого ребенка будет означать отсутствие налоговых платежей, добавил Артем Кирьянов.

Сегодня из площади квартиры вычитается 20 кв. м, а затем по 5 кв. м на каждого ребенка. Если в семье трое несовершеннолетних детей, итоговый вычет составит 35 кв. м. По новым правилам снижение будет гораздо существеннее — до 74 кв. м и больше в зависимости от количества детей. Если раньше многодетная семья, владеющая квартирой площадью 70 кв. м, платила налог с 35 кв. м, то теперь она будет освобождена от выплат, объяснил совладелец девелоперской группы «Родина» Владимир Щекин.

По мнению Павла Склянчука, также следует предусмотреть возможность предоставления налогового вычета, если имущество зарегистрировано на несовершеннолетнего ребенка из многодетной семьи. Сегодня на федеральном уровне такое правило не установлено. Речь идет о ситуациях, когда недвижимость оформляется только на детей, а не на одного из родителей, например, чтобы избежать раздела имущества при разводе, уточнил эксперт.

Известия