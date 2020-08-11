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Мишустин подписал постановление о правилах кешбэка за туры по стране

17:00 11.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года.

Мишустин подписал постановление о правилах кешбэка за туры по стране
В программе участвуют все регионы России

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о правилах кешбэка за покупки туров по стране.
Об этом говорится на сайте кабмина.

«Компенсация за покупку российских туров будет автоматически начисляться на карты туристов в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — указывается в заявлении.

Отмечается, что в программе участвуют все регионы России, однако по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года.

Источник: RT

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