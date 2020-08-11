Шоу «Дом 2»: долгожитель с шокирующими историями

Одно из первых отечественных реалити-шоу Дом 2 снискало, если не народную любовь, то популярность. О нем знают, о нем говорят, его обсуждают, и так на протяжении десятилетия – немногие рейтинговые шоу, не говоря уже о «реалити-шоу» способны похвастаться такой цепкой хваткой в аудиторию.

Одна из причин, почему шоу продолжают смотреть – это новаторские приемы продюсеров, а то и шокирующие вещи, работающие на рейтинг, но остающиеся за кулисами.

Злой гений Комиссарова

С одной стороны, сложно представить, что Дом 2 придумал ведущий шоу «Моя семья», Валерий Комиссаров. С другой стороны, если посмотреть на его другой проект, «Окна» с Нагиевым, станет ясно, что продюсеру всегда нравилось работать со скандалами, разборками, выставлять напоказ выяснение отношений между участниками – и чем больше грязи будет вылито перед камерами, тем лучше для рейтинга. Идея не новая, и многие современные ток-шоу работают в таком же формате.



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Участники проекта «стреляют» сигареты

Это сейчас можно смотреть Дом 2 со спокойной душой, понимая, что многие из действующих участников (а за все время их было более 2000!) получают неплохую зарплату, а то и довольствуются куском пирога от общих бизнес проектов с продюсерами. Но так было не всегда. Первые «партии» участников не получали денег от организаторов, и во время редких выездов «на прогулки» им приходилось буквально выпрашивать мелочь у фанатов на Арбате. Теперь же участники, особенно те, кто пользуется спросом у аудитории, получают до 1000-1500 долларов в месяц.

Прямой эфир не прямой

Несмотря на то, что шоу позиционируется, как «реалити», оно не идет в прямом эфире. Съемки ведутся за несколько дней до того, как записи покажут зрителю. Поэтому все дни рождения, Новый год и прочие праздники участники отмечают не по календарю, а загодя. Интересно, что фактически съемки на Лобном месте ведутся куда дольше, чем показывают зрителю – один раз участники сидели в кругу около 12 часов. НО зрители видят только то, что положительно влияет на рейтинг.

Подсказки от продюсеров

Сразу после подъема, который, к слову, на площадке не слишком ранний, продюсеры дают «подсказки» участникам, как лучше встать перед камерами. К тому же, за кулисами организаторы проекта нередко дают «негласные» рекомендации, кому и чем заниматься, с кем закрутить роман или поссориться. Разумеется, делается это для того, чтобы шоу оставалось «острым» и интересным для зрителей.