10 способов спастись от жары в Бердске. Узнайте их скорее

Установившаяся жаркая погода по нраву не всем жителям Бердска. Многие жалуются, что духота не дает им покоя ни днем, ни ночью. Плохо спят и потому ходят сонные, обливаясь потом, днем.
Как облегчить воздействие жары на организм, рассказала заведующая отделением скорой помощи бердской горбольницы Елена Голубкова.
Совсем идеально — не выходить в пик жары на улицу, отметила Елена Петровна. Дома есть кондиционеры, вентиляторы. Есть затененная обстановка. Второй идеальный вариант — отправиться в лес, к воде или на дачу.
Необходимо побольше пить. Не холодную воду, а витаминизированные соки, морсы, горячий зеленый чай. Теплая вода быстрее всасывается в кишечнике и восполняет кровообращение.
Не забывать принимать назначенные врачом лекарственные препараты. Это для сердечников. Тем, у кого давление, необходимо следить за ним. Потеря жидкости ведет к некоторым нарушениям обмена веществ в организме. Но бесконтрольно потреблять жидкость тоже нельзя. Пить только в том случае, если организм просит этого.
Хороший способ спастись от жары - обливаться или обтираться холодной водой. Это даже полезно. В том числе и для кожи.
Выбрать для себя одежду из натуральных тканей — пот впитывается и испаряется. К тому же одежда должна быть свободной.
Отправляясь по делам на улицу, необходимо надеть на голову панаму или кепку. Передвигаясь, придерживаться теневой стороны. Возьмите с собой бутылочку с холодной водой, зеленым чаем или морсом.
Необходимо избегать соленой, жирной, копченой и острой пищи.
Длительное пребывание на жаре может привести к перегреванию или солнечному удару.
- Если человеку стало плохо, когда он долго находился на жаре, лучше по возможности перенести его в тень или холод. Облить или обтереть холодной водой. Человеку сразу станет лучше. Если после этого сохраняется головная боль, то взрослому можно принять аспирин, ребенку дать парацетамол. К тому же перегревание сопровождается повышением температуры тела. Солнечный удар, это когда человек, находившийся на солнце, теряет сознание. Помощь такая же, как и перегревании. Но лучше вызвать скорую помощь, - посоветовала Елена Голубкова.
На днях вызвали скорую помощь на переходный мост в к железнодорожному вокзалу. Звонили несколько бердчан. Мужчине стало плохо, и он потерял сознание. Когда «скорая» приехала, пациента на мосту не оказалось. Прохожие оказали ему помощь — облили холодной водой. Он пришел в себя и отправился дальше.
Каждый день «скорую» вызывают около 10 раз для бердчан, лежащих на улицах города — в траве, под кустами. Все они в основном находятся в алкогольном опьянении.
-Мы приезжаем, нас только матерят. Мол, зачем нас будите, что не имеем права здесь лежать. Мы только уснули, а вы нам мешаете. В теньке лежат, на травке. Другое дело, если на солнышке, могут обгореть.
Еще одно предупреждение от врача: в жару нельзя употреблять алкоголь. Даже пиво. Это не тот напиток, который утоляет жажду. Он наоборот потом требует повышенного употребления воды, чтобы снять интоксикацию.