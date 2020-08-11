10 способов спастись от жары в Бердске. Узнайте их скорее

Чтобы не стать жертвами солнечного или теплового ударов, а также чувствовать себя бодро, достаточно использовать некоторые правила.

Возле воды любая жара переносится легче



Установившаяся жаркая погода по нраву не всем жителям Бердска. Многие жалуются, что духота не дает им покоя ни днем, ни ночью. Плохо спят и потому ходят сонные, обливаясь потом, днем.

Как облегчить воздействие жары на организм, рассказала заведующая отделением скорой помощи бердской горбольницы Елена Голубкова.

Совсем идеально — не выходить в пик жары на улицу, отметила Елена Петровна. Дома есть кондиционеры, вентиляторы. Есть затененная обстановка. Второй идеальный вариант — отправиться в лес, к воде или на дачу.

Необходимо побольше пить. Не холодную воду, а витаминизированные соки, морсы, горячий зеленый чай. Теплая вода быстрее всасывается в кишечнике и восполняет кровообращение.

Не забывать принимать назначенные врачом лекарственные препараты. Это для сердечников. Тем, у кого давление, необходимо следить за ним. Потеря жидкости ведет к некоторым нарушениям обмена веществ в организме. Но бесконтрольно потреблять жидкость тоже нельзя. Пить только в том случае, если организм просит этого.

Хороший способ спастись от жары - обливаться или обтираться холодной водой. Это даже полезно. В том числе и для кожи.

Выбрать для себя одежду из натуральных тканей — пот впитывается и испаряется. К тому же одежда должна быть свободной.

Отправляясь по делам на улицу, необходимо надеть на голову панаму или кепку. Передвигаясь, придерживаться теневой стороны. Возьмите с собой бутылочку с холодной водой, зеленым чаем или морсом.

Необходимо избегать соленой, жирной, копченой и острой пищи.

Длительное пребывание на жаре может привести к перегреванию или солнечному удару.

- Если человеку стало плохо, когда он долго находился на жаре, лучше по возможности перенести его в тень или холод. Облить или обтереть холодной водой. Человеку сразу станет лучше. Если после этого сохраняется головная боль, то взрослому можно принять аспирин, ребенку дать парацетамол. К тому же перегревание сопровождается повышением температуры тела. Солнечный удар, это когда человек, находившийся на солнце, теряет сознание. Помощь такая же, как и перегревании. Но лучше вызвать скорую помощь, - посоветовала Елена Голубкова.

На днях вызвали скорую помощь на переходный мост в к железнодорожному вокзалу. Звонили несколько бердчан. Мужчине стало плохо, и он потерял сознание. Когда «скорая» приехала, пациента на мосту не оказалось. Прохожие оказали ему помощь — облили холодной водой. Он пришел в себя и отправился дальше.

Каждый день «скорую» вызывают около 10 раз для бердчан, лежащих на улицах города — в траве, под кустами. Все они в основном находятся в алкогольном опьянении.

-Мы приезжаем, нас только матерят. Мол, зачем нас будите, что не имеем права здесь лежать. Мы только уснули, а вы нам мешаете. В теньке лежат, на травке. Другое дело, если на солнышке, могут обгореть.

Еще одно предупреждение от врача: в жару нельзя употреблять алкоголь. Даже пиво. Это не тот напиток, который утоляет жажду. Он наоборот потом требует повышенного употребления воды, чтобы снять интоксикацию.