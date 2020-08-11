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Скончался танцевавший на руках пьяный житель Петербурга. Он рухнул с перил на набережной

18:23 11.08.2020 Фото: piter.tv
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Трюкач умер до приезда скорой помощи. Для кого он выступал, пока неизвестно.

Скончался танцевавший на руках пьяный житель Петербурга. Он рухнул с перил на набережной
Танец на руках закончился для нетрезвого петербуржца смертью

Несчастный случай произошел в районе Свердловской набережной в Петербурге.

Как стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах, вечером в понедельник, 10 августа, в районе Свердловской набережной, 60-62, произошел несчастный случай.

Сообщается, что нетрезвый мужчина лет 45 решил станцевать на руках на перилах и, не удержав равновесие, сорвался вниз. Мужчина скончался до прибытия скорой помощи. С кем был петербуржец, пока неизвестно. Также неясно, что побудило его показать трюк, который закончился плачевно.

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