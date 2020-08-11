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Облава: Поймали более 150 пьяных водителей на дорогах Бердска с начала 2020 года

20:02 11.08.2020 Фото: ГИБДД по НСО
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21 водитель привлечен к уголовной ответственности за повторное управление в состоянии опьянения. По вине нетрезвых за рулем на бердских дорогах в трех ДТП пострадали три человека.

Облава: Поймали более 150 пьяных водителей на дорогах Бердска с начала 2020 года
В Бердске полицейские периодически проводят облавы на пьяных водиелей

Более сотни нетрезвых водителей выявлено на дорогах Бердска сотрудниками региональной Госавтоинспекции, сообщили 11 августа в ГИБДД по Новосибирской области.

Сотрудниками региональной Госавтоинспекции с целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий на территории города Бердска за 7 месяцев 2020 года выявлено 3544 правонарушения участниками дорожного движения, из них 3330 допущено водителями автотранспортных средств.

Среди водительского состава привлечено к административной ответственности:

96 водителей за управление автотранспортом в состоянии опьянения, 57 водителей с признаками опьянения за отказ от медицинского освидетельствования, 21 водитель привлечены к уголовной ответственности по части 1 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации за повторное управление в нетрезвом виде.

По вине нетрезвых водителей на территории города Бердска за 7 месяцев текущего года зарегистрировано три факта дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека получили травмы различной степени тяжести.

В целом на автодорогах Новосибирской области за 7 месяцев 2020 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 5045 нетрезвых водителей при управлении автомототранспортными средствами, из них 680 человек повторно допустили правонарушение и привлечены к уголовной ответственности.

С участием нетрезвых водителей зарегистрировано 147 дорожно-транспортных происшествий, в которых 30 человек погибло и 183 человека получили травмы различной степени тяжести.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является грубым нарушением требований Правил дорожного движения, за которое предусмотрено административное наказание в виде штрафа 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы до двух лет содновременным лишением права управления транспортными средствами до трех лет.

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Пьяный за рулем - убийца?

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