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"Бревном в постели" оказалась Агата Муцениеце по тесту в Instagram

12:21 12.08.2020 Фото: стоп кадр instagram
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Актриса Агата Муцениеце прошла тест на сексуальные навыки в приложении Instagram. Результаты повеселили артистку, недавно расставшуюся с актером Павлом Прилучным.

Бревном в постели оказалась Агата Муцениеце по тесту в Instagram
В июне этого года Муцениеце и Прилучный официально развелись

Шуточный тест на наличие опыта в сексе можно пройти, воспользовавшись одной из масок в Instagram. Муцениеце выложила в сториз свои результаты. Первый раз тест показал, что у нее большой опыт, а во второй раз актриса оказалась "бревном".

В июне этого года Муцениеце и Прилучный официально развелись. У них остались сын и дочь. Актер уже был замечен в компании звезды сериала "Папины дочки" Мирославы Карпович. Он поехал на отдых в Ялту с девушкой и детьми от Муцениеце.

Развод знаменитостей вызывал резонанс в обществе. Муцениеце сообщала о проблемах Прилучного с алкоголем, а также о насилии с его стороны.

Источник: https://inforeactor.ru/319911-muceniece-okazalas-brevnom-v-posteli-po-rezultatam-testa-v-instagram

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