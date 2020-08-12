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СК возобновил уголовное дело за спецпропуска экс-главы новосибирской ГИБДД Сергея Штельмаха

14:14 12.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Следственный комитет закрыл дело в феврале 2020 года. За Штельмахом было признано право на реабилитацию и компенсацию морального вреда.

СК возобновил уголовное дело за спецпропуска экс главы новосибирской ГИБДД Сергея Штельмаха
Сергей Штельмах открывал в Бердске детский автогородок

Уголовное дело экс-главы новосибирского управления ГИБДД Сергея Штельмаха возобновлено. Он мог выдавать непредусмотренные ведомственными нормативами спецпропуска и удостоверения советника.
Уголовное дело в отношении Штельмаха возобновлено, сообщили в СК РФ по Новосибирской области. От каких-либо комментариев в ведомстве отказались, сославшись на тайну следствия.

Дело по по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении Штельмаха завели в марте 2019 года. Как указывается в материалах, начальник ГИБДД выдавал непредусмотренные ведомственными нормативами спецпропуска и удостоверения советника. Бумаги, заверенные подписью полковника Штельмаха и скрепленные гербовой печатью, якобы давали их владельцам право беспрепятственного проезда без досмотра инспекторами ДПС, а также внеочередного обслуживания в органах ГИБДД региона.

Следственный комитет закрыл дело в феврале 2020 года. За Штельмахом было признано право на реабилитацию и компенсацию морального вреда.

По некоторым данным, решение о закрытии дела отменил центральный аппарат СК РФ.

Сергея Штельмаха уволили с поста начальника управления ГИБДД по Новосибирской области в конце октября 2018 года. Глава МВД Владимир Колокольцев подписал приказ «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

Штельмах пытался обжаловать увольнение в суде, но уже после подачи иска поменял требования. Вместо восстановления в должности он попросил лишь изменить формулировку приказа Колокольцева, исключив из нее «проступок, порочащий честь». В удовлетворении требований было отказано.

Источник: tayga.info

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