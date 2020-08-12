Губернаторы – герои соцсетей: Что пишут о главах россияне и есть ли среди лучших Андрей Травников

Приближающиеся выборы глав регионов, а также отставка главы Хабаровского края Сергея Фургала и приход на должность врио главы региона Михаила Дегтярева привели к росту общего числа сообщений о российских губернаторах в соцсетях.

Андрей Травников- губернатор Новосибирской области

Что россияне пишут о главах российских регионов в соцсетях.

Центр политической конъюнктуры продолжает проводить ежемесячный анализ отношения россиян к главам регионов в социальных сетях, на очереди — выпуск № 4 (за июль 2020).

Приближающиеся выборы глав регионов, а также отставка главы Хабаровского края Сергея Фургала и приход на должность врио главы региона Михаила Дегтярева привели к росту общего числа сообщений о российских губернаторах в соцсетях.

Заметны изменения тональности публикуемых сообщений: доля нейтральных постов сократилась, а позитивных и негативных оценок стало больше.

Основные результаты

В июле пользователи соцсетей оставили почти 1,9 млн сообщений с упоминанием глав российских регионов, что на 100 тысяч больше по сравнению с июнем. Нисходящий тренд, который наблюдался после постепенного падения интереса к теме коронавируса и борьбе региональных властей с пандемией, сменился незначительным, но все-таки ростом, главными причинами которого следует считать переход в более активную фазу избирательных кампаний в выборных регионах, а также события в Хабаровском крае.

Основной прирост сообщений обеспечил Михаил Дегтярев, назначение которого активно обсуждали пользователи соцсетей. Он занял должность врио главы региона только 20 июля, и за 11 дней успел набрать 627 тыс. упоминаний в соцсетях. Наибольшего прироста сообщений в июле добились: Рамзан Кадыров (+83 тыс.), Александр Беглов (+6 тыс.) и Владимир Сипягин (+3,6 тыс.)

Первое место в июле занял Михаил Дегтярев, на втором месте — Сергей Собянин, на третьем — Рамзан Кадыров, на четвертом — Андрей Воробьев, на пятом — Дмитрий Азаров.

В итоговом рейтинге больше всего поднялись: Ростислав Гольдштейн (+31 позиция), Владимир Сипягин (+26 позиций), Юрий Бездудный (+18 позиций).

Топ-3 падений июля: Алексей Цыденов (-41 позиция), Александр Бурков (-30 позиций), Артур Парфенчиков (-16 позиций).

Баланс распределения сообщений по социальным сетям постепенно меняется в пользу западных сервисов. На первом месте по-прежнему ВКонтакте (26,4%), на втором месте — Одноклассники (27,1%), на третьем — Facebook (17,98%), на четвертом — Twitter (12,9%), на пятом — Instagram (6,5%). В июле наблюдается рост упоминаний в Facebook и Twitter, которые являются более оппозиционными площадками. Такая динамика объясняется прежде всего хабаровским кейсом.

Общая доля позитивных сообщений о главах региона выросла на 1% и составляет 3 п.п., однако еще заметнее в июле увеличилась доля негативных сообщений — на 1,5%, достигнув 9,5 п.п.

Тройка лидеров рейтинга по доле позитивных сообщений практически не изменилась: Игорь Руденя (17,6%), Дмитрий Артюхов (16,2%), Владимир Васильев (14,5%). Новичком топ-3 является только Владимир Васильев, который сместил с этой позиции Сергея Ситникова.

Лидерами рейтинга по доле негатива стали: Олег Кожемяко (22,8%), которого упоминали в контексте протестов в Хабаровском крае и других регионах Дальнего Востока, Роман Копин (21,4%), госпитализированный с пневмонией после контакта с зараженным коронавирусом, Михаил Развожаев (17,3%), который участвует в выборах губернатора Севастополя, и его оппоненты постепенно начинают информационную кампанию против него в социальных сетях. Негативные упоминания Копина связаны в первую очередь с негативной коннотацией темы пандемии коронавируса.

По абсолютному количеству негативных сообщений лидирует Михаил Дегтярев (53,5 тыс.), однако критические комментарии составляют 8,5%, что даже ниже среднего уровня для всех глав регионов.

Выводы и прогнозы

1. Активизация. Количество сообщений с упоминанием глав регионов будет увеличиваться. Особое внимание будет привлечено к главам регионов, в которых 13 сентября пройдут выборы, первичные проявления этой тенденции проявились уже в июле.

2. Усиление негатива. С ростом числа сообщений и обострением политической борьбы следует ожидать роста доли негативных комментариев в адрес глав регионов, это сезонное явление, обусловленное электоральным циклом.

3. Перераспределение площадок. За счет политизации доля сообщений в Facebook и Twitter будет увеличиваться, что наблюдается последние два месяца. Кроме того, правила продвижения материалов в Facebook позволяют проводить политические кампании, что также будет способствовать росту числа упоминаний глав регионов в этой соцсети.

Источник: cpkr.ru