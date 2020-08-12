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Русалочка в ванной: Крситина Асмус показалась во всей красе нагишом

16:20 12.08.2020 Фото: https://www.instagram.com/asmuskristina/?hl=ru
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— Развелась, чтобы эту фотку выложить, — написала Асмус.

Русалочка в ванной: Крситина Асмус показалась во всей красе нагишом
Пользователи соцсети оценили остроумие Асмус и похвалили её за проявленную фантазию

Российская актриса Кристина Асмус порадовала своих подписчиков в "Инстаграме" и опубликовала фотографию, на которой в обнажённом виде позирует в ванной, добавив, что ради этого ей пришлось разорвать отношения с Гариком Харламовым.

Также она рассказала, что побывала на работе у Харламова.

— Развелась, чтобы эту фотку выложить, — написала Асмус.

Помимо ироничной подписи к фотографии она также сопроводила её обилием разнообразных хештегов, среди которых "харлашкужалко", "уженезнаеткаксебяпродать", "моялюбимаяпорноактриса" и другие.

Пользователи соцсети оценили остроумие Асмус и похвалили её за проявленную фантазию, хотя и обвинили в продолжении попыток пропиариться за счёт громкого развода, про который все уже забыли. Некоторые предположили, что теперь Харламов "обязан выложить такую же" и что паре в целом можно сойтись обратно, раз фотография уже опубликована.

Источник: life.ru

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