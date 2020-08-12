Русалочка в ванной: Крситина Асмус показалась во всей красе нагишом

Российская актриса Кристина Асмус порадовала своих подписчиков в "Инстаграме" и опубликовала фотографию, на которой в обнажённом виде позирует в ванной, добавив, что ради этого ей пришлось разорвать отношения с Гариком Харламовым.

Помимо ироничной подписи к фотографии она также сопроводила её обилием разнообразных хештегов, среди которых "харлашкужалко", "уженезнаеткаксебяпродать", "моялюбимаяпорноактриса" и другие.

Пользователи соцсети оценили остроумие Асмус и похвалили её за проявленную фантазию, хотя и обвинили в продолжении попыток пропиариться за счёт громкого развода, про который все уже забыли. Некоторые предположили, что теперь Харламов "обязан выложить такую же" и что паре в целом можно сойтись обратно, раз фотография уже опубликована.

Источник: life.ru