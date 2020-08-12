Как меняется мозг у переболевшего COVID-19, рассказал врач

Коронавирус SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и мозг, а также центральную нервную систему, заявила на форуме "Здоровье нации – основа процветания России" президент Союза педиатров Лейла Намазова-Баранова.

Около половины участников выборки имели неврологические симптомы

"Каждый пациент, перенесший COVID даже в лёгкой форме, имеет изменения со стороны мозга, со стороны структур мозга", — сказала врач.

По ее словам, это подтверждают такие симптомы, как потеря обоняния и вкуса. Они прямо указывают на поражение центральной нервной системы.

За прошедшие месяцы медики и ученые описали множество случаев инсультов, вызванных вирусом, а также других неврологических проявлений, уточнила Намазова-Баранова.

Форум "Здоровье нации – основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве.

РИА Новости выступает стратегическим медиа партнёром форума.

Влияние коронавируса на центральную нервную систему

Ученые уже предупреждали об угрозе коронавируса для нервной системы. Так, исследователи из Северо-Западного университета (США) во главе с профессором неврологии, доктором Игорем Коральником провели ретроспективный анализ всех пациентов с COVID-19, госпитализированных в медцентр Northwestern Medicine. Выяснилось, что около половины участников выборки имели неврологические симптомы — головную боль, головокружение, снижение бдительности, трудности с концентрацией внимания, судороги, мышечные боли, а также расстройства обоняния и вкуса.

По словам доктора, существует множество различных причин, по которым COVID-19 может вызвать неврологическую дисфункцию. Поскольку это заболевание способно поражать несколько органов (легкие, почки, сердце), мозг также может страдать от недостатка оксигенации или от нарушений свертываемости крови, которые могут привести к ишемическому или геморрагическому инсульту.

Источник: РИА Новости