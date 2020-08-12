12.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Здоровье / Общество

Как меняется мозг у переболевшего COVID-19, рассказал врач

16:55 12.08.2020 Фото: Piqsels
2 0

Коронавирус SARS-CoV-2 поражает не только дыхательные пути, но и мозг, а также центральную нервную систему, заявила на форуме "Здоровье нации – основа процветания России" президент Союза педиатров Лейла Намазова-Баранова.

Как меняется мозг у переболевшего COVID 19, рассказал врач
Около половины участников выборки имели неврологические симптомы

"Каждый пациент, перенесший COVID даже в лёгкой форме, имеет изменения со стороны мозга, со стороны структур мозга", — сказала врач.

По ее словам, это подтверждают такие симптомы, как потеря обоняния и вкуса. Они прямо указывают на поражение центральной нервной системы.

За прошедшие месяцы медики и ученые описали множество случаев инсультов, вызванных вирусом, а также других неврологических проявлений, уточнила Намазова-Баранова.

Форум "Здоровье нации – основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве.

РИА Новости выступает стратегическим медиа партнёром форума.

Влияние коронавируса на центральную нервную систему

Ученые уже предупреждали об угрозе коронавируса для нервной системы. Так, исследователи из Северо-Западного университета (США) во главе с профессором неврологии, доктором Игорем Коральником провели ретроспективный анализ всех пациентов с COVID-19, госпитализированных в медцентр Northwestern Medicine. Выяснилось, что около половины участников выборки имели неврологические симптомы — головную боль, головокружение, снижение бдительности, трудности с концентрацией внимания, судороги, мышечные боли, а также расстройства обоняния и вкуса.

По словам доктора, существует множество различных причин, по которым COVID-19 может вызвать неврологическую дисфункцию. Поскольку это заболевание способно поражать несколько органов (легкие, почки, сердце), мозг также может страдать от недостатка оксигенации или от нарушений свертываемости крови, которые могут привести к ишемическому или геморрагическому инсульту.

Источник: РИА Новости

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы боитесь заболеть коронавирусом?

шурик, 12 августа 2020 17:49
Мишустин который премьер , переболел. Мож ну нафиг такого премьера?
Аноним, 12 августа 2020 18:17
"По словам доктора, существует множество различных причин, по которым COVID-19 может вызвать неврологическую дисфункцию. Поскольку это заболевание способно поражать несколько органов (легкие, почки, сердце), мозг также может страдать от недостатка оксигенации или от нарушений свертываемости крови, которые могут привести к ишемическому или геморрагическому инсульту."

Я что то не понял,вы нас этой статьей подготавливаете к тому,что нашим всем звёздам эстрады и чиновникам, которые официально переболели короной будут давать инвалидность?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой доход должны иметь малоимущие семьи, чтобы получать выплаты на детей до 3 лет в Новосибирской области?
19:16 12-08-2020
Какой доход должны иметь малоимущие семьи, чтобы получать выплаты на детей до 3 лет в Новосибирской области?
БердскПривезли газон за 44 млн рублей для футбольного поля на сгоревший стадион «Авангард» в Бердске
19:08 12-08-2020
Привезли газон за 44 млн рублей для футбольного поля на сгоревший стадион «Авангард» в Бердске
Вы уволены! В каких отраслях больше шансов потерять работу?
18:55 12-08-2020
Вы уволены! В каких отраслях больше шансов потерять работу?
Огонь на поражение открыла против митингующих милиция в Белоруссии
18:45 12-08-2020
Огонь на поражение открыла против митингующих милиция в Белоруссии
Как погибала подлодка "Курск" ровно 20 лет назад?
18:34 12-08-2020
Как погибала подлодка
У Ефремова случился инсульт прямо в суде, подтвердили врачи
18:25 12-08-2020
У Ефремова случился инсульт прямо в суде, подтвердили врачи
Изумили Путина цены на Камчатке. Он поручил "посмотреть на монополистов" 1
18:14 12-08-2020
Изумили Путина цены на Камчатке. Он поручил
Бердск"Все профукали, попрошайки, и опять дай": От Путина требуют ответа о выплатах 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет
18:04 12-08-2020
БердскПлелись по грязи 5 км в лесу ради раскопки 6 погибших бойцов под дождем «кондоровцы» из Бердска 1
17:55 12-08-2020
Плелись по грязи 5 км в лесу ради раскопки 6 погибших бойцов под дождем «кондоровцы» из Бердска
Занятия начнутся в очном формате в российских школах с 1 сентября, заявил министр Кравцов
17:45 12-08-2020
Занятия начнутся в очном формате в российских школах с 1 сентября, заявил министр Кравцов