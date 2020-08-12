Как меняется мозг у переболевшего COVID-19, рассказал врач

"Каждый пациент, перенесший COVID даже в лёгкой форме, имеет изменения со стороны мозга, со стороны структур мозга", — сказала врач.
По ее словам, это подтверждают такие симптомы, как потеря обоняния и вкуса. Они прямо указывают на поражение центральной нервной системы.
За прошедшие месяцы медики и ученые описали множество случаев инсультов, вызванных вирусом, а также других неврологических проявлений, уточнила Намазова-Баранова.
Форум "Здоровье нации – основа процветания России" проводится в этом году с 11 по 13 августа в Москве.
РИА Новости выступает стратегическим медиа партнёром форума.
Влияние коронавируса на центральную нервную систему
Ученые уже предупреждали об угрозе коронавируса для нервной системы. Так, исследователи из Северо-Западного университета (США) во главе с профессором неврологии, доктором Игорем Коральником провели ретроспективный анализ всех пациентов с COVID-19, госпитализированных в медцентр Northwestern Medicine. Выяснилось, что около половины участников выборки имели неврологические симптомы — головную боль, головокружение, снижение бдительности, трудности с концентрацией внимания, судороги, мышечные боли, а также расстройства обоняния и вкуса.
По словам доктора, существует множество различных причин, по которым COVID-19 может вызвать неврологическую дисфункцию. Поскольку это заболевание способно поражать несколько органов (легкие, почки, сердце), мозг также может страдать от недостатка оксигенации или от нарушений свертываемости крови, которые могут привести к ишемическому или геморрагическому инсульту.
Источник: РИА Новости
Я что то не понял,вы нас этой статьей подготавливаете к тому,что нашим всем звёздам эстрады и чиновникам, которые официально переболели короной будут давать инвалидность?