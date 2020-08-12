Открывает небо для российских самолетов Казахстан с 17 августа

Поэтапно возобновляются полеты в ОАЭ, Белоруссию, Германию, Нидерланды, Египет и на Украину. Турция, напротив, закрыла границу для авиасообщения с Казахстаном из-за коронавируса.

Казахстан с 17 августа планирует возобновить авиасообщение с Россией

Власти Казахстана намерены с 17 августа поэтапно возобновить авиасообщение с семью странами, в том числе с Россией. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

"В соответствии с решением межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 августа 2020 года, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения Казахстана, уровня эпидемиологической обстановки, согласно карте Всемирной организации здравоохранения, с 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.

Министерством совместно с авиационными властями этих стран предварительно проработан вопрос возобновления регулярных пассажирских рейсов с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. В сообщении отмечается, что число рейсов будет определено на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте. Рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием.

В республике с началом пандемии коронавируса приостановили практически все пассажирские авиаперевозки по международным и внутренним маршрутам. С 1 мая в стране возобновили внутренние авиарейсы. Позже власти Казахстана приняли решение о поэтапном возобновлении с 20 июня международных авиарейсов в ряд стран. Однако из-за сложной эпидемической ситуации авиарейсы были разрешены только в Южную Корею и Турцию. При этом власти Турции 5 августа решили приостановить полеты с Казахстаном из-за пандемии, передает ТАСС.