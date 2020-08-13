Уличные светильники и 430 метров кабеля появились на ул. Заводской и в переулке Водобачном Бердска

В августе 2020 года ТОС «Рассвет» и МБУ «Горсвет» приступил к реализации проекта, тем самым обеспечив высокий уровень безопасности и комфорта среды обитания для жителей ТОСа и соседних высоток.

Место проведения - улица Заводская и переулок Водобачный

Первый лучик света в развитии частного сектора от Территориального Общественного Самоуправления «Рассвет». Освещение наших улиц влияет в первую очередь на безопасность наших жителей в утреннее и вечернее время, особенно в зимний период времени. На улицах (Заводская и переулок Водобачный) нет выделенных пешеходных зон, и пешеходы передвигаются непосредственно по проезжим частям! В темное время суток это представляет опасность не только для пешеходов, но и для водителей. Также это влияет на криминогенную обстановку, чем светлее, тем меньше происшествий. Совместно с администрацией г. Бердска, депутатом Никулиным А.В. и МБУ «Горсвет» разработан проект освещения улиц. Стоимость проекта 232 079 руб. в том числе софинансирование жителями в размере 10% от стоимости проекта. Будут установлены 9 уличных светильников и протянуто 430 метров кабеля по существующим столбам на улице Заводская и переулок Водобачный.

В августе 2020 года ТОС «Рассвет» в лице Председателя Зырянова Игоря Владимировича и МБУ «Горсвет» приступил к реализации проекта, тем самым обеспечив высокий уровень безопасности и комфорта среды обитания для жителей ТОСа и соседних МКД, передвигающихся по освещенным дорогам частного сектора.

Источник: ТОС < Рассвет>