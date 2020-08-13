"Советским продуктом в худшем виде" назвал Познер президента Лукашенко

Александр Лукашенко – советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры

Телеведущий Владимир Познер рассказал о своем неоднозначном высказывании 25-летней давности в адрес Александра Лукашенко и последовавшей на это реакции президента Белоруссии. Соответствующую запись он разместил в личной колонке на сайте "Познер Online":

- Лет 25 тому назад – точно год не помню – Борис Абрамович Березовский привез в Минск для встречи с президентом Лукашенко человек 20 российских журналистов. Среди них был и я.

В нашу честь был устроен ужин. Во главе стола сидел Лукашенко. В какой-то момент Березовский предложил нам всем по очереди сказать тост в знак благодарности за радушный прием, оказанный нам президентом Беларуси. Память моя не сохранила ни одного из произнесенных тостов – видимо, ничего интересного не прозвучало. Но я хорошо помню, что сказал я, когда очередь дошла до меня: «Моя мама научила меня тому, что когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего». Сказал и сел.

Помню, что Березовский был раздражен и попытался сгладить мои слова, а Лукашенко не сказал ничего – только выразительно посмотрел на меня.

Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко – советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры.

То, что происходило до нынешних президентских выборов в Беларуси, то, что происходило во время этих выборов, то, что происходит сейчас, после них, – подтверждает мои слова. Применение слезоточивого газа, резиновых пуль, водяных пушек, избиение людей, вышедших на мирные демонстрации, аресты журналистов – все это подводит к одному утверждению: Беларусь при Лукашенко превращена в полицейское государство.

Я имею некоторое представление о геополитике и понимаю, что порой ради своих национальных интересов приходится иметь дело с лидерами, которым не следовало бы подавать руку. И именно так я рассматривал отношения между Россией и Беларусью. Однако в связи с тем разгулом насилия, развязанным президентом Лукашенко, совершенно беспардонным обращением с рядовыми гражданами Беларуси я хочу спросить: не пришла ли пора внести в эти отношения некоторые изменения? Не пришла ли пора показать как Лукашенко, так и международному сообществу, что России небезразлично, кого считать своим союзником?

Источник: pozneronline.ru