Снег выпадет в августе в регионах России, пообещали синоптики

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В европейскую часть России пришло похолодание, сообщили в центре погоды "Фобос". Метеорологи сравнили погодные изменения с "генеральной репетицией осени". По их прогнозам, летний температурный режим сохранится только в южных широтах.

Синоптики предупредили, что уже сегодня в Центральной России и Черноземье температура будет находиться в пределах 20 градусов тепла. На севере центральной части страны, в Поморье и на Кольском полуострове будет ниже плюс 15 градусов, а на крайнем северо-востоке столбик термометра не поднимется выше отметки в плюс десять градусов.

"В такой ситуации на всей территории Европейской России продолжат идти осадки. Они не будут отличаться высокой интенсивностью, и лишь кое-где в Поволжье выльется более десяти миллиметров за сутки. Однако в самом эпицентре арктического вторжения дожди могут переходить в снег!" — говорится в сообщении.

Тем не менее метеорологи считают, что похолодание продлится недолго. По их словам, холодный воздух, занесенный в регион в результате "арктического вторжения", сам создает почву для скорого потепления.

"Холодный воздух тяжелый, так что одним из последствий арктического вторжения станет повышение атмосферного давления, что, в свою очередь, приведет к тому, что к концу недели на территорию России распространится гребень антициклона с запада, а циклон, устроивший похолодание, сместится в Зауралье", — заключили эксперты.

Источник: meteovesti.ru