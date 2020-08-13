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Доход в 10 млн рублей показала 14-летняя дочь губернатора Рязанской области

18:24 13.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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Задекларированная девочкой сумма вдвое превысила доход ее отца Николая Любимова. При этом в прошлом году ребенок главы региона отчитался о доходе в 8 млн рублей.

Доход в 10 млн рублей показала 14 летняя дочь губернатора Рязанской области
Доход несовершеннолетней дочери вдвое превысил заработок рязанского губернатора Николая Любимова

Несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова в 2019 году задекларировала доход в 10 млн рублей, что более чем в два раза превышает заработок отца, который составил около 4,3 млн рублей. Это следует из данных сведений о доходах, опубликованных на сайте правительства Рязанской области в четверг.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году Николай Любимов заработал более 4,3 млн рублей, при этом в 2018 году его доходы превысили 15 млн рублей. Супруга главы региона задекларировала свыше 1,8 млн рублей, что более чем вдвое превышает ее заработок в 2018 году в 840 тыс. рублей. Самый крупный доход, 10 млн рублей, задекларировала младшая, 14-летняя дочь губернатора. При этом в прошлом году ребенок главы региона отчитался о доходе в 8 млн рублей.

В 2019 году семья главы региона, как и прежде, пользовалась квартирой площадью 205,1 кв. метра, супруга владела квартирой площадью 92 кв. метра, долей в квартире площадью 70,6 кв. метра и задекларировала легковой автомобиль Audi Q7.

Старшая дочь губернатора в 2019 году достигла совершеннолетия, сведения о ней больше не указываются в декларации. При этом объекты недвижимости, три квартиры, нежилое помещение и гараж, записанные на детей и указанные в декларации за 2018 год, в отчете за 2019 год не значатся. При этом в пользовании несовершеннолетней дочери губернатора появилась квартира площадью 127,7 кв. метра, машиноместо площадью 16,7 кв. метра и нежилое помещение-кладовая площадью 2,2 кв. м, которые, как указано на сайте, приобретены за счет дохода, полученного от продажи недвижимого имущества и накоплений отца за 2018 год.

"В 2019 году было продано недвижимое имущество, принадлежавшее дочери главы региона и указанное в сведениях о доходах за 2018 год. Полученные от продажи недвижимости средства отражены в декларации за 2019 год", - пояснил ТАСС происхождение 10 млн рублей пресс-секретарь губернатора Денис Арапов.

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От редакции

Все по-честному?

аноним, 13 августа 2020 18:51
Ага, по честному. Тут некоторые родителей загнобили за десятку, попрошайками называют. А это как назовёте?
Андрей, 13 августа 2020 19:33
А где прокуратура?

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