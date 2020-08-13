Рассёк лоб водитель иномарки в столкновении с отечественным авто в Бердске

ВАЗ-2110 проломил ограду частного дома. На перекрёстке улиц Маяковского и Кутузова сегодня, 13 августа, вечером произошло жёсткое ДТП. Столкнулись Toyota Carina E и ВАЗ 10-й модели. Пострадал водитель иномарки. Мужчине оказала медпомощь бригада врачей, приехавших на место происшествия на скорой помощи. От госпитализации он отказался и рассказал сайту «Свидетель», как произошло ДТП. По его словам, он ехал по главной дороге, которой на этом перекрёстке является улица Маяковского, а «десятка» вылетела на перекрёсток со второстепенной Кутузова. От удара оба автомобиля развернуло на дороге, при этом «десятка» улетела в кювет и проломила металлическую ограду частного домостроения. В «Карине» стрельнули подушки безопасности, но они не защитили её рулевого от травмы. Другие участники аварии не пострадали. Решать кто прав, кто виноват, при всей очевидности факта, что водитель отечественного авто не пропустил иномарку на перекрёстке, придётся сотрудникам ГИБДД. Им же разбираться и с другими обстоятельствами произошедшего.
ВАЗ-2110 проломил ограду частного дома.
На перекрёстке улиц Маяковского и Кутузова сегодня, 13 августа, вечером произошло жёсткое ДТП. Столкнулись Toyota Carina E и ВАЗ 10-й модели. Пострадал водитель иномарки. Мужчине оказала медпомощь бригада врачей, приехавших на место происшествия на скорой помощи. От госпитализации он отказался и рассказал сайту «Свидетель», как произошло ДТП.
По его словам, он ехал по главной дороге, которой на этом перекрёстке является улица Маяковского, а «десятка» вылетела на перекрёсток со второстепенной Кутузова. От удара оба автомобиля развернуло на дороге, при этом «десятка» улетела в кювет и проломила металлическую ограду частного домостроения.
В «Карине» стрельнули подушки безопасности, но они не защитили её рулевого от травмы. Другие участники аварии не пострадали.
Решать кто прав, кто виноват, при всей очевидности факта, что водитель отечественного авто не пропустил иномарку на перекрёстке, придётся сотрудникам ГИБДД. Им же разбираться и с другими обстоятельствами произошедшего.