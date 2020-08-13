Рассёк лоб водитель иномарки в столкновении с отечественным авто в Бердске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Рассёк лоб водитель иномарки в столкновении с отечественным авто в Бердске

10:26:328/13/2020
0

<div></div>

ВАЗ-2110 проломил ограду частного дома.

На перекрёстке улиц Маяковского и Кутузова сегодня, 13 августа, вечером произошло жёсткое ДТП. Столкнулись Toyota Carina E и ВАЗ 10-й модели. Пострадал водитель иномарки. Мужчине оказала медпомощь бригада врачей, приехавших на место происшествия на скорой помощи. От госпитализации он отказался и рассказал сайту «Свидетель», как произошло ДТП.

По его словам, он ехал по главной дороге, которой на этом перекрёстке является улица Маяковского, а «десятка» вылетела на перекрёсток со второстепенной Кутузова. От удара оба автомобиля развернуло на дороге, при этом «десятка» улетела в кювет и проломила металлическую ограду частного домостроения.

В «Карине» стрельнули подушки безопасности, но они не защитили её рулевого от травмы. Другие участники аварии не пострадали.

Решать кто прав, кто виноват, при всей очевидности факта, что водитель отечественного авто не пропустил иномарку на перекрёстке, придётся сотрудникам ГИБДД. Им же разбираться и с другими обстоятельствами произошедшего.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества отмечается 15 февраля
    11:50:56 2/14/2021
    День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества отмечается 15 февраля
    Красивые слова на Сретение Господне 15 февраля 2021 года для православных
    11:30:34 2/14/2021
    Красивые слова на Сретение Господне 15 февраля 2021 года для православных
    Точный гороскоп на Сретение Господне 15 февраля 2021 года для каждого знака индивидуально
    11:00:35 2/14/2021
    Точный гороскоп на Сретение Господне 15 февраля 2021 года для каждого знака индивидуально
    Тарзан опозорил тещу в ее 75-летие кадрами в неглиже
    10:30:08 2/14/2021
    Тарзан опозорил тещу в ее 75-летие кадрами в неглиже
    49-летняя Кристина Орбакайте показала своего мужа-красавца
    10:00:10 2/14/2021
    49-летняя Кристина Орбакайте показала своего мужа-красавца
    9 месяцев женщина обманывала мужа, что беременна: Сообщила, что двойня умерла в родах
    9:30:26 2/14/2021
    9 месяцев женщина обманывала мужа, что беременна: Сообщила, что двойня умерла в родах
    Что можно и нельзя делать на Великий праздник Сретения Господне 15 февраля 2021 года. Можно ли работать в этот день?
    9:00:54 2/14/2021
    Что можно и нельзя делать на Великий праздник Сретения Господне 15 февраля 2021 года. Можно ли работать в этот день?
    БердскОтец украл сына у матери из Бердска и увез за границу, где погиб. Теперь ПФР отказывается платить пенсию по потере кормильца
    8:59:04 2/14/2021
    Отец украл сына у матери из Бердска и увез за границу, где погиб. Теперь ПФР отказывается платить пенсию по потере кормильца
    Сколько цветов категорически нельзя дарить в букете?
    8:30:22 2/14/2021
    Сколько цветов категорически нельзя дарить в букете?
    Со Сретением Господним 2021 красивые поздравления от всего сердца к 15 февраля
    8:00:41 2/14/2021
    Со Сретением Господним 2021 красивые поздравления от всего сердца к 15 февраля