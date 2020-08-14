Самые необычные традиции на Медовый спас 14 августа 2020

Медовый Спас — это народно-христианский православный праздник, имеющий для верующих очень большое значение. Это своеобразный горизонт, экватор между двумя временами года.

На Руси праздник появился в 15 веке

Спас — это сокращение от слова Спаситель, то есть Иисус Христос. 14 августа — первый день Успенского поста, поэтому праздник этот скорее духовный, нежели телесный. Вкушать разрешено лишь пищу растительного происхождения, ибо Успенский пост, о котором мы писали ранее, подразумевает выполнение всех основных правил любого православного поста: нудно помнить о молитве, посещать храм, избавляться от вредных привычек и ограничить себя по возможности в питании.

История праздника

На Руси праздник появился в 15 веке. С того момента каждый год, спустя месяц после окончания Петровского поста, отмечается Медовый Спас. Это был день, когда люди верили, что могут излечиться от разных недугов, преследовавших их. Всего за Успенский пост празднуется три подобных дня — Медовый Спас, Ореховый и Яблочный в день Преображения Господнего.

Медовый Спас именуют также Мокрым, Первым Спасом, Маковеем, Спасом на воде. Церковное название праздника — Изнесение Честного Креста. В этот день церковь проводит богослужение, в котором молится за здравие всех прихожан и всех честных православных христиан.

14 августа — это день памяти Маковеев. Семь мучеников, о которых рассказывает нам Ветхий Завет, умерли в муках очень давно, во втором веке до нашей эры, но 14 августа церковь неизменно вспоминает их. Если Спас попадает на понедельник, среду или пятницу, это значит, что праздновать придется в строгости, ибо в Успенский Пост разрешается вкушать лишь растительную пищу.

Необычные приметы, традиции и обычаи Медового Спаса

Ранее мы уже писали о традициях Медового Спаса. С этим днем связано много интересных примет и обычаев, которые пришли к нам сквозь многие поколения. Это своеобразная дань памяти людям, которые создали этот праздник и вдохнули в него жизнь и смысл, дополнив православные каноны и правила простыми человеческими ценностями.

Считается, что начиная с 14 августа и заканчивая Успением 28 августа, можно излечить любую болезнь молитвами, смирением, честностью и воздержанием.

Люди купаются в освященных водах на Медовый Спас, так как в это время уже начинается освящение воды.

Те, кто держит пчел, обычно именно в этот день собирают мед и надламывают соты. По традиции, часть меда приносят в церковь ради пожертвования.

В этот день часть собранного урожая также несут в церковь для того, чтобы поделиться плодами своих трудов.

На юге страны освящают мак, чтобы потом сделать булочки с маком. Также была необычная традиция рассыпать мак по дому, чтобы нечистая сила не пробралась.

В этот день есть одна важная примета: если ночь Спаса будет холодной, то осень придет рано. Снег в этом случае ляжет не раньше конца ноября.

14 августа принято было всегда помогать нуждающимся, угощая их медом и тем, что вы собрали в своем огороде. Каждый из нас достоин кусочка счастья, так как все мы рабы Божьи. Великодушие в этот день вдвойне полезно для очищения грехов.

Крестьяне в Медовый Спас и после него начинали готовить огород и поля к зиме. Женщины в это время собирали ягоды, чтобы сделать из них варенье. Жены угощали друг друга своим урожаем и делились впечатлениями за праздничным столом, полным ягод, овощей и меда.

В этот день заканчивается летний сезон. Ночи становятся прохладнее и длиннее. Заканчивается по традиции также и купальный сезон.

Необычная примета: если на Медовый Спас идет дождь, то лето продержится в этом году чуть дольше обычного, а также вернется в конце сентября на денек-другой. Зима в этом случае будет снежная.

Девушки на Руси всегда гадали на Медовый Спас. Сейчас же церковь категорически против этого, поскольку единственным временем, когда можно гадать, является масленица.

Помните, что народные традиции не должны идти против правил церкви. Церковный праздник — это важное время, которое означает необходимость в покаянии и общении с Богом. Посетите церковь 14 августа, чтобы помолиться о своем здоровье и здоровье своих близких.

Мы желаем вам добра. Пусть Медовый Спас принесет вам много любви и душевного тепла, а также сил для того, чтобы начать строгий Успенский пост. Это будут две недели воздержания от животной пищи и от материальных проблем.

Источник: dailyhoro