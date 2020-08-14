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Образование / Общество

НГУ планирует организовать дистанционное обучение с 1 сентября 2020 года. Какие вузы еще будут на учиться на дистанционке?

01:55 14.08.2020 Фото: pxhere.com
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На данный момент нет единого распоряжения от Министерства образования РФ относительно дистанционного формата обучения. Вероятно, окончательное решение о том, вводить или не вводить удаленный режим, остается за каждым конкретным вузом.

НГУ планирует организовать дистанционное обучение с 1 сентября 2020 года. Какие вузы еще будут на учиться на дистанционке?
С нового учебного года дистанционное обучение хотят организовать для учащихся, которые не смогут вернуться на кампус к началу занятий

Несколько российских университетов с 1 сентября 2020 года планируют организовать обучение в дистанционном формате. Сделано это для того, чтобы учащиеся, которые не смогут вернуться в РФ к началу учебного года, не пропустили занятия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта Минобрнауки по повышению конкурентоспособности вузов РФ «5-100» и представителей учебных заведений.

Какие студенты смогут с 1 сентября учиться дистанционно?

С нового учебного года дистанционное обучение хотят организовать для учащихся, которые не смогут вернуться на кампус к началу занятий. К ним относятся как иностранные студенты, которые не могут приехать из-за закрытых границ, так и граждане РФ, у которых по какой-либо причине нет возможности приступить к очному обучению с 1 сентября.

«Планируется в каждом потоке выделить минимум по одной группе, которая весь семестр будет обучаться полностью дистанционно. Туда будут входить как иностранные граждане, так и граждане РФ, которые по каким-то причинам, из-за карантина, не смогут приехать на кампус к началу семестра», — рассказала ТАСС проректор по международной работе Московского физико-технического института Марина Невская.

Как сообщила Невская, вуз ожидает, что у многих иностранных студентов нового набора не получится попасть в Россию к началу семестра. По ее словам, на данный момент институт ждет распоряжений Минобрнауки касательно организации учебного процесса.

Аналогичным образом планируют строить учебный процесс и в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете «ЛЭТИ». Его проректор по международной работе Анастасия Минина напомнила, что иностранные студенты, которые на сегодняшний день пребывают за границей, смогут вернуться в Россию не раньше официального открытия границ.

В каких вузах организуют дистанционное обучение?

Помимо Московского физико-технического института и Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ», возможность дистанционного обучения планируют ввести следующие российские вузы:

  • Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта;
  • Дальневосточный федеральный университет;
  • Казанский федеральный университет;
  • Новосибирский государственный университет;
  • Томский политехнический университет;
  • Тюменский государственный университет.

Так, о планах на дистанционное обучение заявил Иркутский государственный университет. Там учебный год стартует в смешанном режиме: удаленно будут заниматься студенты старших курсов. Также гибридный формат обучения планируют ввести в Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики: лекции будут проходить дистанционно с помощью онлайн-связи, а лабораторные работы — в аудиториях.

Источник: aif.ru

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