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Красота / Общество

Сухие пятки: 4 средства, которые помогут забыть о мастере педикюра

17:53 14.08.2020 Фото: pikist.com
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Ношение обуви, обнажающей ноги, сухая и жаркая погода в летний период ухудшают состояния ступней и увеличивают частоту возникновения трещин на пятках.

Сухие пятки: 4 средства, которые помогут забыть о мастере педикюра
Ношение некоторой обуви в летний период ухудшает состояния ступней

Несмотря на то, что женщины регулярно заботятся о своем лице, руках и ногтях, каким-то образом ноги часто оказываются наиболее забытыми и запущенными. Ношение обуви, обнажающей ноги, сухая и жаркая погода в летний период ухудшают состояния ступней и увеличивают частоту возникновения трещин на пятках.
Глубокое увлажнение с молоком и розой
Для тех, у кого есть трещины и болезненные пятки, это средство будет работать как волшебство. Просто возьмите небольшую ванночку с теплой водой и добавьте в нее полстакана молока, горсть лепестков розы, 4-5 листьев нима и чайную ложку масла зародышей пшеницы. Замочите ноги примерно на 20 минут и слегка потрите их. Эта процедура не только поможет избавиться от омертвевшей кожи, но и глубоко увлажнит чувствительную и сухую кожу ступней и станет прекрасной профилактикой трещин на пятках.

Масляный массаж
Это домашнее средство включает в себя три различных типа масла, чтобы обеспечить максимальную пользу для пяток. Просто возьмите по одной чайной ложке касторового, оливкового и миндального масла. Смешайте их вместе и массируйте этой смесью пятки. После можно нанести слой жирного крема, чтобы масло хорошо впиталось. Проделайте эту процедуру непосредственно перед сном и наденьте носки. Ночное увлажнение не только обработает потрескавшиеся пятки, но и сделает их мягкими и эластичными.
Бананово-медовая увлажняющая маска
Разомните в миске небольшой банан и добавьте в него чайную ложку меда. Хорошо взбейте его так, чтобы смесь достигла жидкой консистенции. Нанесите пасту на пятки и аккуратно вотрите ее. Оставьте на 20-30 минут и смойте теплой водой. Нанесите увлажняющий крем, после того как помассировали ноги. Банан – это натуральный увлажняющий ингредиент, который содержит витамины А, С и В6. В то время как мед поможет коже оставаться увлажненной, вытягивая воду из внутренних тканей во внешние слои кожи.
Солевой скраб с пемзой
Это простое средство включает в себя пемзу, которая эффективно воздействует на треснувшие пятки. Если нет пемзы, вы можно использовать свою люфу в качестве замены. Просто возьмите столовую ложку соли и смешайте в ней несколько капель оливкового масла. Нанесите этот скраб на треснувшие пятки и используйте пемзу, чтобы мягко очистить огрубевшую кожу. Продолжайте чистку в течение 20-30 секунд и смойте водой с мылом. Не забудьте нанести увлажняющий крем после высыхания ног.

Источник: rsute.ru

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