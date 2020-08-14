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Какая линия на руке указывает на богатство и успешную карьеру? Как расшифровать свою денежную линию

16:18 14.08.2020 Фото: pikist.com
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Если у человека есть выдающийся холм под большим пальцем, у него будет роскошная жизнь.

Какая линия на руке указывает на богатство и успешную карьеру? Как расшифровать свою денежную линию
Хиромантия – это искусство чтения по ладони

Хиромантия – это искусство чтения по ладони, чтобы узнать больше о жизни, судьбе и характере человека, а также о его потенциальном богатстве. Понимая значение линий, можно обрести лучшее понимание своей судьбы.
Хиромантия и линии на руках

У каждого есть доминирующая рука, которая является «активной» рукой, и недоминирующая рука, которая является «пассивной» рукой. Доминирующая рука – это, как правило, рука, которой человек пишет. Пассивная рука показывает унаследованные черты и состояние, в то время как активная рука показывает состояние на протяжении всей жизни.

Основные линии и линии богатства

На обеих ваших руках есть четыре основные линии: линия сердца, линия головы, линия жизни и линия судьбы. Эти четыре основные линии также зависят от расположения на ладони. Финансовое состояние определяется тем, как эти линии пересекаются или как они соединяются друг с другом и с холмами.

Денежная линия не говорит, сколько денег человек заработает, но она показывает, насколько богатым он может стать, а также его способность накапливать богатство.

Унаследованные деньги или семейный капитал войдут в жизнь, если есть линия, которая начинается от основания большого пальца.

Человеку повезет в финансовых вопросах, таких как выгодное партнерство или выигрыш в лотерею, если есть линия, которая начинается от основания большого пальца и продолжается до безымянного пальца.

Такой человек заработает много денег в бизнесе, если есть линия, которая начинается от основания большого пальца и продолжается до среднего пальца.

Линия, которая начинается от основания большого пальца и продолжается до указательного пальца, указывает на то, что человек имеет природный талант к зарабатыванию денег в различных областях.

Если большой палец может вытянуться далеко от указательного (можно сделать прямой угол с этими двумя пальцами), это означает, что человек тратит деньги очень легко. Негнущийся большой палец, вытянутый лишь на небольшое расстояние от указательного, показывает, что это бережливый человек.

Если у человека есть выдающийся холм под большим пальцем, у него будет роскошная жизнь. Если под указательным пальцем есть выступающий холм, то человек обладает большими лидерскими способностями.
Взять на себя ответственность за свою судьбу

Истинный успех и богатство достигаются верой и действием, и все люди обладают властью распоряжаться своей судьбой. Денежная линия прольет лишь некоторый свет на путь к богатству и изобилию.

Источник: rsute.ru

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