Заминировали родильный дом в Бердске. Хотели убить младенцев?

Бердский роддом

Сообщение о минировании родильного дома Бердска пришло на электронную почту отделения. Оперативные службы выехали на поиски взрывчатки 13 августа. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" рассказал начальник отдела надзорной деятельности Бердска Руслан Безносенко. Напомним, также в этот день "заминировали" суд Бердска. Руслан Михайлович рассказал, что под проверку попали сразу 5 объектов в городе.

- Мы выезжали по адресу Микрорайон №15 - почтовое отделение, также на ул. Боровая №105 - родильный дом. Кроме того на ул. Ленина №45 - здание городского суда, был выезд на ж/д вокзал и здание больницы на ул. Пушкина №172. Кроме того выезжали на Пушкина №173 - почта России, - рассказал Руслан Михайлович 14 августа.

Здания проверяли с кинологами, с собаками для поиска взрывных веществ - ничего не было обнаружено, отметил Безносенко.