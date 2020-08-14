Спас ценой жизни: Умер в реанимации мужчина, на которого упала с балкона 6 этажа девушка в Бердске

Он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Женщина жива, но находится в тяжелом состоянии.

Женщина упала с балкона

Погиб 13 августа в реанимации ЦГБ Бердска мужчина, поймавший выпавшую с балкона 6-го этажа женщину. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", трагедия произошла днем 13 августа в доме №46 Микрорайона Бердска. По словам очевидцев происшествия, пострадавшая стояла на балконе и в какой-то момент упала. Стоявший под балконом мужчина пытался ее поймать. Бердчанка упала на него. Обоих госпитализировали с серьезными травмами. Женщина жива, но врачи характеризуют ее состояние тяжелым.

СК по данному факту проводит проверку.