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Спас ценой жизни: Умер в реанимации мужчина, на которого упала с балкона 6 этажа девушка в Бердске

12:07 14.08.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Он получил тяжелую черепно-мозговую травму. Женщина жива, но находится в тяжелом состоянии.

Спас ценой жизни: Умер в реанимации мужчина, на которого упала с балкона 6 этажа девушка в Бердске
Женщина упала с балкона

Погиб 13 августа в реанимации ЦГБ Бердска мужчина, поймавший выпавшую с балкона 6-го этажа женщину. Он получил тяжелую черепно-мозговую травму.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", трагедия произошла днем 13 августа в доме №46 Микрорайона Бердска. По словам очевидцев происшествия, пострадавшая стояла на балконе и в какой-то момент упала. Стоявший под балконом мужчина пытался ее поймать. Бердчанка упала на него. Обоих госпитализировали с серьезными травмами. Женщина жива, но врачи характеризуют ее состояние тяжелым.

СК по данному факту проводит проверку.

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От редакции

Соболезнуем.

Аноним, 14 августа 2020 12:18
Жалко парня( пострадал ни за что( Соболезнование родным.

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