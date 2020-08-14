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Купюру номиналом 300 рублей с темой Урала предложили выпустить в России

18:17 14.08.2020 Фото: pixabay.com
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Депутат-инициатор создал три возможных варианта внешнего вида банкноты - со зданиями Екатеринбурга.

Купюру номиналом 300 рублей с темой Урала предложили выпустить в России
купюры в 2000 и 200 рублей появились недавно

Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков предложил ввести в обращение купюру номиналом в 300 рублей.

"Направил обращение в Центральный Банк с просьбой выпустить купюру с темой, посвященной Уралу, приурочив выпуск к 300-летию города Екатеринбурга", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Пирожков разместил три возможных варианта внешнего вида банкноты. На первом изображено здание администрации города, на втором – Екатеринбургский цирк имени Филатова, на третьем – дом купца Севастьянова.

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От редакции

Нужны 300-рублевые купюры?

Аноним, 14 августа 2020 19:42
Лучше 314 И Новосибирск с СО РАН.
Adeli, 14 августа 2020 19:48
ну, во-первых, ему ужде отказали, а во-творых, редакции БКС можно было бы нажать еще пару клавиш и показать обсуждаемые эскизы со страницу автора идлеи в фэйсбуке, а не просто бахнуть картинку.
халтура

https://s13.stc.all.kpcdn.net/share/i/4/1979445/wx720.jpg

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