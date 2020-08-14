Купюру номиналом 300 рублей с темой Урала предложили выпустить в России

Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков предложил ввести в обращение купюру номиналом в 300 рублей.
"Направил обращение в Центральный Банк с просьбой выпустить купюру с темой, посвященной Уралу, приурочив выпуск к 300-летию города Екатеринбурга", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Пирожков разместил три возможных варианта внешнего вида банкноты. На первом изображено здание администрации города, на втором – Екатеринбургский цирк имени Филатова, на третьем – дом купца Севастьянова.
халтура
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