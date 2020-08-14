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Победил окончательно: ЦИК Белоруссии объявил результаты президентских выборов

18:22 14.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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Действующего президента Александра Лукашенко поддержали 80,10% избирателей, Светлану Тихановскую - 10,12%.

Победил окончательно: ЦИК Белоруссии объявил результаты президентских выборов
Александр Лукашенко правит Белоруссией уже 26 лет

ЦИК Белоруссии в пятницу объявил Александра Лукашенко победителем на президентских выборах. Действующего президента поддержали 80,10%, Светлану Тихановскую - 10,12%.

14 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о своём отъезде из страны. В свою очередь, Тихановская записала видеообращение, в котором призвала белорусские власти остановить насилие, а мэров городов — выступить инициаторами мирных акций.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа после выборов президента страны. Протестующие не согласны с результатами выборов. Позднее протесты переросли в забастовки на предприятиях.

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От редакции

Результаты не подлежат сомнению?

Аноним, 14 августа 2020 18:45
Все решается очень просто: пусть Лукашенко попросит своих сторонников (эти самые 80% избирателей) выйти на митинг поддержки его режима. Хотя бы раз. Тогда все и увидели бы, как много тех, кто его любит, и как мало тех, кто не согласен. Однако же нет - никто не заикнется в поддержку режима, который держится только на армейских штыках и дубинках полицейских.
Аноним, 14 августа 2020 19:05
Режим в Белоруссии "цветочки", по сравнению с нашими российскими "ягодками"!.. Удивился, у них есть заводы и они работают!..

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