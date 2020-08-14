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Раздавила насмерть военная техника рабочего при сборе снарядов после взрыва

19:56 14.08.2020 Фото: pixabay.com
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В Башкирии снаряды раскидало после сильного взрыва и последующего пожара в 2011 году. Военную часть тогда расформировали, а уборка продолжается до сих пор.

Раздавила насмерть военная техника рабочего при сборе снарядов после взрыва
«При разборе снарядов на военной базе в Башкирии погиб человек» - источник

На территории расформированной военной части в Урмане (около 100 км от Уфы) погиб человек. Как сообщил источник UFA.AIF.RU, мужчина погиб под колесами тяжелой техники, работающей на разборе снарядов.

«Насколько мне известно, машинист не заметил работающего на земле мужчину. Он не из местных, это сотрудник подрядной организации», – сообщил собеседник редакции.

Напомним, в Урмане сейчас идет сбор и складирование снарядов, которые раскидало по территории после сильного взрыва и последующего пожара в 2011 году. Военную часть тогда расформировали, а уборка продолжается до сих пор. Сейчас в Урмане работает выигравший в прошлом году тендер подрядчик из Калининграда. В конце июля у них уже был неприятный инцидент – от разрыва снаряда пострадали четверо мужчин, местных жителей, нанятых для работы по сборке снарядов.

Факт происшествия в правоохранительных органах подтвердили. Информация об инциденте уточняется, редакция следит за развитием событий.

Взрывоопасная зона в Урмане обнесена колючей проволокой.

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