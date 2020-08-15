Что нужно сделать на Медовый Спас 14 августа 2020 для исполнения желания? Мощный заговор на богатство

Особое значение мед в этот день имеет для женщин. Если женщина поест святого меда, то есть будут прощены все ее прегрешения.

Приметы на 14 августа подскажут, как отвернуть беду и исполнить свое желание

14 августа отмечается первый Медовый Спас. Это большой праздник, который связан с важными традициями и обрядами. Приметы на 14 августа подскажут, как отвернуть беду и исполнить свое желание.

С сегодняшнего дня начинается черед всеми любимых и самых «вкусных» праздников — Спасов. 14 августа — это первый Медовый Спас, который также называют Маковей или Маковый Спас. Приметы на 14 августа очень важны, ведь они помогут исполнить желание.

Обычаи и традиции на 14 августа — Медовый Спас

Медовый Спас отмечается первым. Его еще называют Маковеем или Мокрым Спасом.

В этот день начинается сбор меда, в честь этого праздник и называется так. Свежесобранный мед нужно обязательно освятить в церкви, и только после этого его можно начинать есть и запасать на холодное время года.

Это очень важная традиция, так как освященный на Маковей мед обладает целебными и чудодейственными свойствами. Даже если у тебя нет возможности собрать свежий мед, то нужно пойти на рынок и купить хотя бы баночку свежайшего меда. Потом с этой баночкой отправляйся в церковь и освяти ее.

Освященной мед нужно попробовать хотя бы по ложечке каждому члену семьи — тогда все будут здоровы и счастливы, в доме будет мир, а семье будет благоволить удача.

Также, съедая первую ложку святого спасового меда, нужно обязательно загадать желание. Оно обязательно сбудется.

Также в этот день собирают мак, с маком пекут выпечку, накрывают праздничные столы со вкусными и сладкими лакомствами, пышно празднуют. Поэтому и второе название праздника — Маковей.

Вся природная вода тоже становится целебной. Можно смело пить из колодцев и родников.

Особое значение мед имеет для женщин. Если женщина поест святого меда, то есть будут прощены все ее прегрешения.

Но что категорически нельзя делать на Медовый Спас?

Нельзя купаться в водоемах и в душе. Если покупаться, то вода смоет всю удачу, которой наделяет праздник.

Нельзя убираться в доме. Это делают на следующий день, причем освященной водой, чтобы очистить дом от всего дурного.

Нельзя отказывать в помощи и подаянии. Все, кто откажут нуждающимся, сами будут нуждаться весь следующий год и будут несчастны.

Нельзя работать, все дела нужно отложить.

Нельзя ссориться и желать кому-то зла, а то удача надолго отвернется, а люди тебе вернут твое отношение сторицей.

Заговоры на 14 августа — Медовый Спас

Заговор на Медовый Спас на богатство.

Нужно пойти на улицу, можно на рынок, найти там монетку. Любая найденная в Маковей монетка приносит удачу и богатство. Но, чтобы усилить влияние, читают заговор.

Дома эту монету нужно положить в баночку с освященным медом и прочитать слова:

«Все богатство, что природа в мед заложила, пусть приходит гостем в мой дом и через денежки. Через монетки крупные, через монетки мелкие. Пусть все придут, все гостями желанными будут. Будем с деньгами дружить, будем с ними чай с медком пить. Всех позовем, гулянья устроим. К себе богатство в Медовый Спас зазываю и другим богатства и изобилия в дом их приглашаю. Себе, другим, всем и каждому».

Баночку оставляют на хранение, а мед не едят.

Приметы на 14 августа — Медовый Спас

Кто свежего святого меда в Медовый Спас поест, тот счастливым будет и желание исполнит.

Выпечка с маком в Маковей приносит здоровье и удачу.

Чтобы был успех и везение, сегодня нужно помогать всем нуждающимся.



Нельзя купаться и работать, а то везения не будет.Приметы на 14 августа говорят, что сегодня самые эффективные заговоры, особенно на богатство.

Источник: astro.clutch.ua