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Дискриминация: В трусах-шортах женщинам можно в суд, мужчинам нет!

09:41 15.08.2020
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Кроме того, инвалид на коляске не имеет возможности выступить в суде свидетелем - нет доступной среды.

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Тимур:
- Дискриминация мужчин и инвалидов! Нарушается 19 статья Основного закона РФ - КОНСТИТУЦИИ!

1) Нарушена основополагающая статья Конституции РФ. Итак, в суде на входе происходит дискриминация мужчин по дресс-коду и инвалидов по доступной городской среды. Дресс-код, похоже, действует только в одну сторону - для мужчин! А для женского пола  великая поблажка! Им можно заходить в здание суда Ленинского р-на г. Челябинска в трусах - шортах. В Конституции РФ ст. 19 п.1 \"Все равны перед законом и судом\"... Или женщины ровнее?))).

2) 2 пункт гарантирует равенство прав и свобод, независимо от пола... (См. ст. 19 п2 Конституции Р.Ф).

3) Лидия Петровна является участником суда в качестве свидетеля. По статье 125 УПК. РФ и 306 УК РФ. Она инвалид первой группы и передвигается с посторонней помощью только в коляске. Поэтому ей необходима доступная городская среда! Постановление правительства Р.Ф от 01. 12. 2015г № 1297 \"Доступная среда\".

4) Конституция Р.Ф. ст. 19 п3. \"Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации\". Ну и где здесь равенство? Если для женщин в трусах - шортах вход свободный, а для мужчин нет! Безобразие!

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