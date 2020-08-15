Задержанных в Минске 32 россиян выдали РФ наземным маршрутом

Они находятся на территории России. 33-й задержанный россиянин, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики.

Задержанные в Белоруссии россияне вернулись в Россию

32 гражданина России, задержанные ранее на территории Белоруссии, были возвращены в Россию наземным путем в пятницу. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Сегодня 32 россиянина возвращены в Россию наземным маршрутом через российско-белорусскую границу", - сказал источник.

Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры, в соответствии с ходатайством генерального прокурора РФ Игоря Краснова от 5 августа в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, 32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу РФ. Они находятся на территории России. Тридцать третий задержанный гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории республики.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что СК проводит проверку обстоятельств задержания россиян.

Белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. Следственный комитет Белоруссии сообщил, что они обвиняются в "организации массовых беспорядков" и проходят по одному делу с Сергеем Тихановским (супруг кандидата в президенты Светланы Тихановской) и Николаем Статкевичем. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал инсинуациями сообщения о том, что Москва могла кого-то направить в Белоруссию для дестабилизации ситуации в республике.