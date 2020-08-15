Вспорола живот и селезенку приятелю 29-летняя рецидивистка в СНТ "Яблоневый сад" под Новосибирском

Полицейские установили, что накануне в дачном доме в ходе возникшей пьяной ссоры подозреваемая ударила ножом потерпевшего, причинив его здоровью тяжкий вред.

В полицию сообщили о криминальной травме из больницы

В Новосибирском районе полицейские раскрыли тяжкое преступление, сообщили в субботу в управлении МВД по Новосибирской области.

14 августа в 14.30 в Новосибирскую городскую клиническую больницу из дачного дома в СНТ «Яблоневый сад» Новосибирского района бригадой скорой помощи был доставлен 35-летний мужчина с колото-резаной раной брюшной стенки с повреждением селезенки. О данном факте медицинские работники сообщили в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемую в совершении преступления – 29-летнюю знакомую потерпевшего, ранее судимую за угрозу убийством.

Полицейские установили, что накануне в дачном обществе в ходе возникшей ссоры в ходе совместного распития спиртного подозреваемая ударила ножом потерпевшего, причинив его здоровью тяжкий вред.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится расследование.