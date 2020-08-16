Толпа пикетчиков отбила у полиции водителя, просигналившего в поддержку Фургала в Новосибирске. Смотрите видео

Горожане встали живым щитом и скандировали: «Отпускай!». К пикетам в поддержку хабаровчан добавились протесты по результатам президентских выборов в Белоруссии.

В Новосибирске толпа пикетчиков вытеснила полицейских

На площади Ленина в Новосибирске в субботу водитель на «Мерседесе» посигналил в поддержку пикетчиков. Его остановили сотрудники полиции. Несколько десятков протестующих окружили людей в форме и встали живым щитом между ними и автомобилем.

Протест попал на видео. Горожане скандировали: «Отпускай!».

После этого водителя пришлось пропустить. Победившие новосибирцы с аплодисментами провожали машину и кричали: «Один за всех, и все за одного!».