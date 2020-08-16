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Толпа пикетчиков отбила у полиции водителя, просигналившего в поддержку Фургала в Новосибирске. Смотрите видео

18:08 16.08.2020 Фото: Скриншот с видео
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Горожане встали живым щитом и скандировали: «Отпускай!». К пикетам в поддержку хабаровчан добавились протесты по результатам президентских выборов в Белоруссии.

Толпа пикетчиков отбила у полиции водителя, просигналившего в поддержку Фургала в Новосибирске. Смотрите видео
В Новосибирске толпа пикетчиков вытеснила полицейских

На площади Ленина в Новосибирске в субботу водитель на «Мерседесе» посигналил в поддержку пикетчиков. Его остановили сотрудники полиции. Несколько десятков протестующих окружили людей в форме и встали живым щитом между ними и автомобилем.

Протест попал на видео. Горожане скандировали: «Отпускай!».

После этого водителя пришлось пропустить. Победившие новосибирцы с аплодисментами провожали машину и кричали: «Один за всех, и все за одного!».

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От редакции

Протесты - это образ жизни?

Аноним, 16 августа 2020 18:43
А что сигналить нельзя?
MaG, 16 августа 2020 18:58
ПДД 19.10 - Звуковой сигнал
Звуковые сигналы могут применяться только:

Для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов;
В случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.

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