Толпа пикетчиков отбила у полиции водителя, просигналившего в поддержку Фургала в Новосибирске. Смотрите видео

На площади Ленина в Новосибирске в субботу водитель на «Мерседесе» посигналил в поддержку пикетчиков. Его остановили сотрудники полиции. Несколько десятков протестующих окружили людей в форме и встали живым щитом между ними и автомобилем.
Протест попал на видео. Горожане скандировали: «Отпускай!».
После этого водителя пришлось пропустить. Победившие новосибирцы с аплодисментами провожали машину и кричали: «Один за всех, и все за одного!».
Звуковые сигналы могут применяться только:
Для предупреждения других водителей о намерении произвести обгон вне населенных пунктов;
В случаях, когда это необходимо для предотвращения дорожно-транспортного происшествия.